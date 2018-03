Kristiansunds toppscorer mister kampen mot Rosenborg

Saken oppdateres.

KBKs Benjamin Stokke er ute i en måned etter å ha røket et leddbånd i ankelen. Han utelukker ikke at skaden spilte inn da han fikk sin straffescoring annullert.

Det var i serieåpningen mot Vålerenga det gikk galt for Kristiansunds kanskje viktigste spiller.

Etter selv å ha blitt revet over ende og tråkket på ankelen av Amin Nouri, gikk Stokke fram for å ta straffespark, men skled i avslutningsøyeblikket. Ballen traff standfoten til vestfoldingen før den gikk i mål, men målet ble korrekt annullert for to touch. På toppen av det hele måtte spissen gå av banen med en skade i den høyre ankelen.

Nå må han belage seg på rundt en måned på sidelinjen. Det betyr at lørdagens oppgjør mot Rosenborg ryker.

Røket leddbånd

Nå viser det seg at det fremre leddbåndet i ankelen røk, mens det midterste ble skadd.

– Det var fryktelig vondt der og da, men så følte jeg at det gikk over. I ettertid tror vi det kanskje var adrenalinet som spilte meg et puss, sier Stokke til NTB om straffesituasjonen der han ble tråkket på av Vålerenga-forsvareren.

Han vil ikke skylde på skaden, men kan heller ikke utelukke at den var en medvirkende årsak til at han skled og dermed fikk scoringen annullert.

– Det er litt vanskelig å vite. Det kan være at ankelen ikke var sterk nok da jeg satte foten ned, men samtidig var det såpass glatt på banen at jeg tror jeg ville sklidd uansett, forteller han.

Maks uflaks

– Har du noen gang hatt mer uflaks enn å bli tildelt straffe, få den annullert fordi du sklir, for så å bli skadd?

– Hele situasjonen er jo litt tragikomisk, men mest av alt vil man jo bidra til å sikre poeng og være med. Det var et dårlig tidspunkt å bomme på straffe, sier han.

Vålerenga hadde nettopp tatt ledelsen da Stokke fikk sin straffescoring annullert. Etter at 27-åringen måtte gå av banen, maktet laget aldri å komme tilbake mot gjestene fra Oslo.

Annullert straffescoring og skade til tross, spissen som scoret 10 mål i debuten i Eliteserien forrige sesong er fortsatt klar om sjansen byr seg fra ellevemetersmerket.

– Jeg er innstilt på å ta det ansvaret om jeg får det tildelt.

Benjamin Stokke var toppscorer for Kristiansund i fjorårets sesong. Han scoret ti ganger.

(©NTB)