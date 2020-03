Kvinnenes EM kan bli flyttet for å gjøre plass til mennene. Det får flere til å reagere.

Mann i 20-årene tatt for råkjøring av UP

Saken oppdateres.

Mange reagerer på at det er aktuelt å flytte kvinnenes EM i England fra 2021 til 2022, for at herrenes mesterskap skal gå sin gang.

Ikke noe er endelig bestemt. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på denne saken.

– Vi har full forståelse for at herrenes mesterskap flyttes, men om man velger å utsette et mesterskap for kvinner et helt år, er det rett og slett ikke til å tro. Hvis Uefa gjør det, forteller det alt om hvordan man fortsatt behandler kvinnefotball, sier Hege Jørgensen.

Hun er daglig leder i Toppfotball Kvinner.

– Dette gir et dårlig signal. Det må være mulig å arrangere to mesterskap – ett om våren og ett om høsten. Jeg er veldig glad for at spillerne tør å si fra. Jeg elsker at kvinnene står opp for seg selv. Det må vi bare fortsette med.

Ga feil beskjed

Først meldte den svenske avisen Expressen at kvinne-EM blir utsatt til 2022. Det ble vist til en SMS fra den svenske fotballpresidenten Karl-Erik Nilsson. Hans norske kollega, Terje Svendsen, avviser imidlertid overfor Aftenposten at en slik avgjørelse er tatt. Det kan fortsatt bli arrangert EM for begge kjønn neste år.

Likevel er mange spillere redd for at kvinnefotballen kan bli kasteball.

Runar Kvernen, som sitter i styret i Vålerenga, forstår det.

– Det er høyst usikkert når alle serier kommer i gang igjen, og det blir et kaos med å få alle mesterskap til å passe sammen fremover. Det skal også finnes plass for mesterskap for ungdom, sier han.

Kvernen har notert seg at kvinnefotballen ikke lenger automatisk godtar å bli flyttet på.

– Hadde det vært for noen år siden, ville kvinnene bare sagt OK. Nå er det en helt annen kraft der. Selvbevisstheten har økt, og det ikke uten grunn. Det er store internasjonale ligaer og det satses i mange land. Det er en enorm publikumsoppslutning, sier han.

– Det blir viktig å gå i dialog med kvinnefotballen før en slik avgjørelse tas. Kvinnefotballen må bli tatt på alvor og tatt med på råd, ikke bare flyttet rundt. Denne saken er prinsipiell.

Suksesstrener Hege Riise i LSK mener at kvinnenes mesterskap ikke bør flyttes.

– De kan benytte muligheten til virkelig å vise at de ønsker å satse på damene og finne løsninger for herrene og U21-gutta.

Kan bli lenge til neste mesterskap

– Det er synd hvis det skal gå ut over oss. Spesielt fordi det ikke er noe mesterskap for oss i år heller. Da blir det lenge til neste, sier landslagsspiller Emilie Haavi.

Hun trener så godt hun kan om dagen. LSK-spilleren er i innspurten av en lang skadeperiode, etter at korsbåndet røk under VM sommeren 2019. Veteranen var innstilt på å spille i sesongåpningen, men nå må hun trene for seg selv. Og hun håper at EM i 2021 er det hun og de andre på landslaget kan sikte seg inn mot.

Er til å forstå

Norges landslagssjef Martin Sjögren sier at han har forståelse hvis det ender med at kvinnenes EM blir utsatt.

– Under rådende omstendighetene må vi vel være fleksible. Jeg forstår at det kan være vanskelig for Uefa å arrangere to EM samme sommer.

– Samtidig er det ingen tvil om at det da vil bli lenge å vente til neste store anledning for det norske landslaget, som spilte seg til VM-kvartfinalen i fjor. Det er jo mesterskap vi ser frem til, så det er en liten skuffelse at vi da kan få så lenge til neste, mener svensken.