Kvinnelig fotballstjerne reagerer på priskåring: – Gjør meg ekstremt trist

- Vi må synliggjøre at ett av Norges viktigste kunstverk befinner seg her

Saken oppdateres.

Mandag ble det kunngjort at Ada Hegerberg er nominert til årets spiller av Det europeiske fotballforbundet (UEFA). Dermed kan hun vinne prisen – akkurat som hun gjorde i 2016.

Hun kjemper mot Pernille Harder (Wolfsburg og Danmark) og Amandine Henry (Lyon og Frankrike), og kampen avgjøres under en seremoni i Monaco 30. august.

Men der kan ikke Harder stille.

Samme kveld spiller Danmark VM-kvalifiseringskamp mot Kroatia.

– Ekstremt trist

På Twitter skriver Harder at hun er stolt over å bli nominert. Samtidig skriver hun om skuffelsen over at hun ikke får delta under selve utdelingen.

– At jeg ikke får deltatt i år på grunn av VM-kvalifisering, gjør meg ekstremt trist. Jeg håper at dette arrangementet i fremtiden også vil planlegges rundt kvinnefotball og ikke bare herrefotball, skriver den danske landslagsstjernen.

Utdelingen vil skje i forbindelse med trekningen av Champions League, som starter i september.

Slik har det vært hvert år, og det er denne tradisjonen UEFA peker på konfrontert med Harders utspill.

– Siden introduksjonen i 2011 har kåringen alltid vært en sentral del av arrangementene som markerer sesongstart, og spesielt trekningen av Champions League-gruppene den siste torsdagen i august, skriver en talsperson for UEFA til Aftenposten.

UEFA har ikke besvart oppfølgingsspørsmål om hvorfor det ikke var mulig å justere tidspunktet hverken for utdelingen eller for kvalifiseringskampene.

Tidligere trener for det norske kvinnelandslaget, Even Pellerud beskriver saken som «symptomatisk» og «helt unødvendig».

– Det gjenspeiler en gammeldags tankekultur i de styrende organene i sportsverdenen. Vi vet alle at en slik kalenderkollisjon aldri kunne ha skjedd på herresiden, sier han.

Hegerberg kan delta

Norge spiller VM-kvalifiseringskamp borte mot Slovakia kvelden etter utdelingen, men dette påvirker uansett ikke Hegerbergs deltagelse i Monaco. For snart ett år siden kunngjorde hun at hun gir seg på landslaget.

Også Amandine Henry har mulighet til å delta. Frankrike er vertsnasjon under neste års VM og trenger derfor ikke å spille kvalifisering. De har imidlertid en treningskamp to dager etter UEFA-tildelingen.

Det er totalt 40 personer som har stemt frem Harder, Henry og Hegerberg. Juryen består av 12 landslagstrenere, de åtte trenerne som deltok i Champions League-kvartfinalene forrige sesong, samt 20 journalister.

Hegerberg bøttet inn mål i Europas gjeveste klubbturnering forrige sesong. Hun scoret til slutt 15 ganger i turnering, inkludert én gang i finalen mot Wolfsburg.

På herresiden er det Cristiano Ronaldo (gikk fra Real Madrid til Juventus i sommer), Mohamed Salah (Liverpool) og Luka Modric (Real Madrid) som kjemper om utmerkelsen som årets spiller i Europa.