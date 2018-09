Kypros-spilleren fikk «Moi» til å koke: – Ett sted går grensen

Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

Saken oppdateres.

Norge-Kypros 2–0

ULLEVAAL: Elyounoussi har vokst frem som en av de mest spennende spillerne i Lars Lagerbäcks Norge.

Fra venstresiden er han en kreativ og uforutsigbar kraft. Det gjør ham også til et mål for aggressive motspillere.

«Moi» fikk røff behandling underveis i seieren over Kypros torsdag kveld. På ett tidspunkt var det i ferd med å koke over.

– Vanligvis tar jeg det ganske fint. Jeg er vant til det. Men det ble i overkant mye etter hvert. Jeg må si at ett sted går grensen. Det kan holde en stund, men etter hvert blir man irritert, sier Elyounoussi til Aftenposten.

«Hva er det du driver med?»

Episoden han snakker om, skjedde midtveis i 2. omgang. Grunnen til at Elyounoussi reagerte, var at han ble taklet av Kypros-spiller Fotios Papoulis mens det var stopp i spillet.

«Hva er det du driver med?», tenkte Elyounoussi og føk opp i ansiktet på Papoulis. I et par sekunder hadde spillerne pannene mot hverandre, men situasjonen eskalerte ikke videre.

– Dommeren var veldig vanskelig, og jeg visste at om jeg bråket litt mer med han der, ville jeg fått gult kort, sier Elyounoussi.

Selv mener han at han har mer å gå på fra det han fikk vist mot Kypros, og det samme mener han om lagprestasjonen.

– Vi tok ikke ut maks i dag, sier 24-åringen som i sommer ble Premier League-spiller for Southampton.

Spillerne har fått troen

Nå står Norge med fem strake triumfer. Søndag kan det bli seks. Da venter bortekamp mot Bulgaria, som selv vant borte over Slovenia torsdag kveld.

Blant de norske spillerne vokser troen på Lagerbäcks prosjekt for hver seier.

– Vi ser en tydelig utvikling. Vi vinner kamper, og det er det som gjelder. Vi er fortsatt ubeseiret her under Lars, og det er viktig at Ullevaal blir et fort. Så skal vi fortsette med å jobbe for å vinne kamper på bortebane, sier Elyounoussi.

– Lagerbäck er fast bestemt og sta på hvordan han vil spille. Han får spillerne til å gjøre som han vil, roser Joshua King.

Kaptein Stefan Johansen kan ikke huske sist det var så god stemning i spillergruppen.

– Det ser ut som at alle gleder seg til å komme på samling. Det vises på banen, sier han.