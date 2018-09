LSK Kvinner ble seriemester for femte år på rad

Her er sju tips for den aller beste barberingen

Gullet var i boks fem runder før slutt. LSK Kvinner står fortsatt uten poengtap etter 17 kamper i årets sesong. Lørdag vant klubben 4-1 borte mot Avaldsnes. LSK-jentene er 16 poeng foran Klepp.

– Det er litt uvirkelig. Vi har jo skjønt at vi skulle klare å ta det, men at vi skulle ta gullet fem runder før vi er ferdig, det er i overkant. Vi hadde nesten så vi hadde håpet at det ikke skulle skje i dag, at vi skulle «ordne biffen selv» på søndag når vi møter Lyn hjemme. Men vi skal lage fest likevel, sier Ingrid Moe Wold til VG etter seieren over Avaldsnes.

Vil forbli ubeseiret

Nå som gullet allerede er avgjort, har LSK satt seg et nytt mål for de resterende fem kampene av sesongen. De skal stå ubeseiret etter sesongens siste kamp mot Røa 2. november.

– At gullet er i boks allerede nå har ingenting å si for motivasjonen. Vi har mye å spille for, konstaterer Wold til VG.

Vålerenga-hjelp

Vålerenga hjalp LSK med å bli mester ved å utligne til 1-1 hjemme mot Klepp. Sherida Spitse sørget for poengdelingen i hovedstaden med drøyt 20 minutter igjen av kampen. Zaneta Wyne tok Klepp i føringen to minutter før VIFs scoring.

Tidligere søndag hadde Sandviken få problemer med å slå Grand Bodø. På Stemmemyren kunstgress vant vertene 4-1. Amanda Perez satte inn både 1–0 og 2–0 mot tabelljumboen. Etter pausen doblet hjemmelaget ledelsen ved Ingrid Altermark og Kennya Cordner før kvarteret av annen omgang var spilt. Gjestenes Stephanie Ribeiro satte inn Grand Bodøs trøstemål da det gjensto en halv time av kampen.

Kampen om sølv og bronse

Med tre nye poeng holder Sandviken fremdeles tak i tredjeplassen på tabellen, etter at Arna-Bjørnar gikk forbi dem med 4–1 seier over Kolbotn lørdag. Med 32 poeng skiller det kun to poeng opp til Klepp på plassen over, og like få poeng ned til Arna-Bjørnar på plassen bak.

Slik tabellen er nå, står kampen om sølv- og bronsemedaljene mellom Sandviken, Arna-Bjørnar og Klepp når fem serierunder gjenstår. Men Vålerenga og Kolbotn lusker bak på 5. - og 6. - plass, begge med 26. poeng.

Grand Bodø ligger sist på tabellen med fire poeng, åtte poeng bak Lyn på kvalifiseringsplass.

