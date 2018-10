LSK-supporternes banner spilte på T-baneulykken og fikk Brann Stadion til å koke: – Flaut!

Vilhjalmsson tilbake – nå får han sin første startplass på 413 dager for RBK

MMA-eksperter i Norge frykter for sportens omdømme etter skandalekampen

20 døde da limousin med bryllupsgjester kolliderte i New York

Rosenborg sviktet i gullkampen – pipekonsert for ett poeng mot bunnlaget

Medaljehåpet minsker for Ranheim etter tung avslutning

RBK-børsen: Kun én spiller får over 5 på børsen

Børsen: Ranheim ble rundspilt, men to fikk sekser på børsen

Scoret for fredsprisvinnende onkel – men kampen vil «Mush» bare glemme

19 personer måtte punge ut for fart

Over 12 millioner har sett videoene til Fredrik (18) fra Trondheim

Her glipper gullpoengene for Brann

Over 12 millioner har sett videoene til Fredrik (18) fra Trondheim

20 døde da limousin kolliderte med bil i New York

Saken oppdateres.

BRANN – LILLESTRØM

Brann Stadion: Tidlig i annen omgang av Branns hjemmekamp mot Lillestrøm, viste bortelagets supportere frem et banner. På svart bakgrunn var den berømte logoen til Londons T-bane malt, med teksten «mind the gap».

En 22 år gammel Brann-supporter ved navn Jørgen ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av T-banen før kampen mot Vålerenga i august.

Jørgen og familien fikk med seg Lillestrøm-supporternes banner.

– Det er registrert. Jørgen hever seg over dette og føler derfor ikke behov for å kommentere saken ytterligere, skriver faren i en melding til BT.

Lillestrøm Sportsklubb understreker på Twitter at de ønsker den skadede Brann-supporteren alt godt.

Slik svarer LSK

Bare for å gjøre det helt klart: Lillestrøm Sportsklubb ønsker Brann-supporteren som ble skadet på Nationaltheatret stasjon alt godt. — Lillestrøm SK (@LillestromSK) October 7, 2018

Banneret skapte umiddelbart sterke, negative reaksjoner på Brann Stadion.

– Klubber kan stå på hver sin side i fotballkamper, men når det skjer ulykker står man ofte sammen. Det er lett å se hva de henviser til og det får stå for deres regning. Jeg tror folk tenker at det er unødvendig, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

Mediesjef i Lillestrøm, Ståle Lindblad, har fått med seg banneret, og sier at dette er noe klubben tar avstand fra.

– Kanari-fansen må selv ta ansvar for det de skriver på sine bannere, men dette er ikke noe klubben står inne for. Klubben synes ikke man skal prøve å skape humor på andres tragedie, noe dette var, en tragisk ulykke. Vi i klubben ønsker selvfølgelig Brann-supporteren alt godt, sier Lindblad.

I Ballspark etter kampen utdypet Brann-sjef Johannesen.

– Jeg synes ikke noe om det. Jeg synes det er unødvendig og forstår ikke hvorfor man velger å gjøre det i en kamp på Brann Stadion, sier Johannesen, som setter pris på Lillestrøms uttalelser om saken.

– Det er veldig fint at de sier det. Så får det stå for Lillestrøm-supporternes regning at de velger å bruke lang tid på å lage banneret og ta det med på Stadion, fortsetter hun.

Banneret har skapt store reaksjoner på sosiale medier, også mellom medlemmer av Kanari-fansen:

Medlemskapet mitt i Kanarifansen hvertfall ikke fornyet før 2019 sesongen. — Vegard (@VegardNomerstad) October 7, 2018

Ikke populær på Åråsen eller medlemmer av @kanarifansen heller. Flau! — Kim Kristiansen (@fuglinho) October 7, 2018

Kjenner jeg blir skikkelig provosert over at egne supportere gang på gang setter klubben vår i dårlig lys. Skjerpings, @kanarifansen! — Thomas Eriksen (@10theri) October 7, 2018

Etter kampen ble Frode Kippe og LSK-trener Jörgen Lennartsson konfrontert med banneret til fansen av Eurosport.

– Jeg har ikke tenkt noe over banneret. Det er bare tragisk hele greien, sa Kippe til kanalen.

Lennartsson påpekte at han ikke kjente nok til ulykken eller banneret, men uttalte følgende:

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen og så ikke hva det sto på det. Generelt sett skal man ikke drive å håne hverandre.

Supporterleder reagerer

Morten Talhaug, Branns supporterkoordinator, mener banneret var pinlig.

– Når en slik ulykke skjer står fotballfamilien samlet. De velger å stille seg på utsiden. Flaut, uttaler Talhaug, som selv var til stede da ulykken skjedde.

I starten av september kom det en oppdatering fra den 22 år gamle supporteren som ble skadet.

– Skadene ulykken ga meg var brudd flere steder i kroppen, men den største skjedde med det ene beinet mitt. Denne medførte at jeg måtte amputere ganske midt på min venstre legg, skrev han i en Facebook-post.

Videre fortalte supporteren at legene har gitt beskjed om at han kan få et bortimot normalt liv med riktig trening og proteser.

Hendelsen i Oslo oppsto da han havnet mellom plattformen og tbanen som kom i fart.

Kanarifansen har altså et banner med "mind the gap". Stikk mot Brannsupporteren som skadet seg i Oslo. For noe lavmål. Håper dere er flaue @LillestromSK #esnball pic.twitter.com/whnTjBh79C — Gjert Moldestad (@gjertm) October 7, 2018