Lagerbäck bekymret for fotballens utvikling: – For meg er det litt fantasi når unge spillere kan tjene 100 millioner i året

LJUBLJANA: Et leilighetskompleks vokter over den ene kortsiden på Domžale Sports Park, litt nord for Slovenias hovedstad.

På motsatt side av fotballstadionet ser man veien der bilene suser forbi. Ingen av endene har tribuneplasser. Og på den ene langsiden er tribunen så kort at man kan skimte flere hustak.

Lagerbäck rusler rundt på gressmatten og snakker litt med trenerkollegene. Rundt 30 meter bortenfor varmer landslagsspillerne opp.

Det er hit landslaget flyttet seg for onsdagens trening – etter to dager på en enda mer sliten arena.

Fredag skal Nations League-kampen mot Slovenia spilles på Stozice Stadion noen få kilometer unna.

Det er lite akkurat her som minner om fotballens spinnville pengegalopp. Om mektige agenter, manipulerte sponsoravtaler og klubber som vokser seg så store at de ikke lenger vil leke med resten av fotballverdenen.

Men Lagerbäck kjenner på utviklingen. Han ser med bekymring hvor sporten er på vei.

– Det som kan plage meg litt, er at det er så utrolig mye penger i omløp. Jeg synes det må være sånn at folk som er dyktige og gjør bra ting, skal tjene penger. Men for meg er det litt fantasi når man betaler 1 milliard for én spiller og unge spillere kan tjene 100 millioner kroner i året.

– Det synes jeg generelt sett ikke er bra, og jeg tror ikke fotballen på lang sikt er tjent med det heller, sier Lagerbäck.

Trussel om superliga

Da Aftenposten møtte landslagssjefen i forkant av samlingen, snakket vi om «Football Leaks». Det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel har fått tak i over 70 millioner dokumenter i en datalekkasje. Disse er delt med et utvalg europeiske medier, inkludert VG i Norge.

Det har resultert i en rekke saker som beskriver maktspillet i fotballverdenens kulisser. Blant annet er det kommet frem at det er blitt jobbet med et forslag om å danne en europeisk superliga med de største og mektigste fotballklubbene.

Hvor nær akkurat dette omtalte forslaget har vært å bli realisert er uvisst, men det understreker en trend hvor de rikeste blir stadig rikere. Klasseskillet øker.

Å bryte ut i en egen superliga har vært brukt som en brekkstang av de største klubbene i lang tid. Sist gang i 2016, da det i stedet ble gjort endringer i Champions League-formatet. Da ble veien til turneringen kortere for lagene i de store ligaene – og lenger for lag som Rosenborg.

– Du vet på forhånd at det er høyst fire til seks lag som kan vinne Champions League, og det handler om hvor mye penger de har. Hvis ikke er det et lag som overrasker veldig, men det har ikke hendt de siste årene, sier Lagerbäck.

– Går mot amerikansk system

Han synes utviklingen er «synd».

– Delvis har UEFA (Det europeiske fotballforbundet) medvirket til dette ved å gjøre porten til Champions League stadig smalere for de mindre lagene. Det går mer og mer mot det amerikanske systemet. Det styres mye av penger, sier Lagerbäck.

Det amerikanske systemet handler om lukkede ligaer man kan inviteres til, men ikke rykke ned fra. Lagerbäck frykter at også fotball til slutt havner der.

– Jeg foretrekker dagens system. Som fotballinteressert synes jeg det er mye mer interessant.

– Hvorfor?

– Det ville sikkert vært et kommersielt suksessrikt prosjekt, men jeg tror det vil minske interessen for andre fotballturneringer. Det vil sluses veldig mye penger inn i denne ene virksomheten. For meg føles det bedre at man kontrollerer fotballverdenen på en annen måte enn at det blir en liga som eier all toppfotballen.

Agentenes innflytelse

Lagerbäck har vært landslagssjef siden 2000. I samme periode har det vært en eksplosjon i inntekter knyttet til fotball. 70-åringen hevder imidlertid at han ikke merker noen stor forskjell på spillerne da og nå.

– Både i Sverige, Island og nå Norge er det noe med at spillerne er oppfostret i nordisk idrett. De er veldig proffe og lojale når de kommer hjem. Der har jeg merket veldig liten forskjell. Men man merker det mer på yngre spillere som er på vei frem og valgene de tar for karrieren.

– Agentinnflytelsen og pengene er blitt større, og dessverre velger mange spillere kanskje å dra ut for tidlig eller gå til klubber der de forsvinner ut i kulissene når de ikke lykkes. Der har agenter og penger i hvert fall delvis hatt negativ innflytelse.

– Kan aldri konkurrere økonomisk

Forskjellen på de rikeste klubbene i Norge og de rikeste i verden øker hvert eneste år. Det virker utenkelig at vi noen gang igjen får oppleve Rosenborgs mangeårige Europa-eventyr på 90- og 2000-tallet.

– Hvordan skal Norge møte den utviklingen?

– Om du ser på landslag, kan man ikke kjøpe og samle verdens toppspillere. De siste mesterskapene viser at små land kan hevde seg. Og så er det en fordel at grensene er åpnet. For har vi ikke spillere i de gode ligaene, blir sjansene små, begynner Lagerbäck.

Så kommer han med teorien om hva som må gjøres.

– Vi kan aldri konkurrere økonomisk. Det vi må gjøre, er å utvikle så gode trenere som mulig og være gode på spillerutvikling. Jo flere du får frem i utlandet, desto bedre for landslaget. Å utvikle flere gode spillere er også bra for den hjemlige ligaen. Da øker sjansen for å komme til Europaligaen eller i beste fall Champions League.

Lagerbäcks advarsel

Lagerbäck mener spesielt én ting kan hindre riktig utvikling.

– Dessverre, selv om det er i et mikroperspektiv sammenlignet med de store landene, synes jeg at vi kanskje mister litt kjernevirksomheten i klubber og forbund. Det blir veldig mye rundt det kommersielle og mediale, og sporten har da kanskje ikke alltid høyeste prioritet.

– Det tror jeg er veldig viktig, å påvirke våre beslutningstagere slik at man alltid husker at det er der ute på banen at vår kjernevirksomhet ligger. Alt vi gjør må prioriteres for at det skal bli så bra som mulig.

Fredag handler «det der ute på banen» om Slovenia – og kampen om førsteplassen i Nations League-gruppen.