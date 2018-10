Lagerbäck gjør én endring på laget

Takket nei til 300 000 for å lage sketsj om Northugs fyllekjøring

Saken oppdateres.

Slik er Norges lagoppstilling i nasjonsligakampen fotball mot Bulgaria på Ullevaal stadion tirsdag (4-4-2):

Rune Almenning Jarstein–Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Haitam Aleesami–Stefan Johansen, Ole Selnæs, Markus Henriksen, Mohamed Elyounoussi–Tarik Elyounoussi, Joshua King.

Det betyr at landslagssjef Lars Lagerbäck kun gjør én endring på laget som slo Slovenia lørdag. Håvard Nordtveit var suspendert den kampen, men nå kommer han inn for RBK-spiller Even Hovland.

Les mer før kveldens kamp: Han ble kastet ut fra landslaget på livstid–i kveld kan han bli Norges mareritt

Tirsdagens oppgjør mot Bulgaria er viktig sett med norske øyne. Det er nettopp gjestene som leder Nations League-puljen, tre poeng foran Norge. Da Norge var i Bulgaria, tapte de 1–0.

Etter kampen var de norske spillerne kritiske til hjemmelagets opptreden. De har snakket inn mot kveldens oppgjør om at de er forberedt på å håndtere tjuvtriks.

