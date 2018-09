Lagerbäck om kritikken fra kvinnelandslaget: – Det var min beslutning

Britisk politi sikter to russere for nervegiftangrepet mot Skripal

Ingrid Syrstad Engen og Isabell Herlovsen scoret målene da Nederland ble slått 2–1 i skjebnekampen i Oslo. Rundt 5000 tilskuere hadde møtt fram, men herrelandslagsspillerne glimret med sitt fravær.

Etter kampen ga flere av hovedpersonene uttrykk for at nettopp det var skuffende.

– Jeg syns det er dårlig, men de velger selv. Vi hadde i hvert fall stilt opp om de hadde en så viktig kamp, sa Ingrid Marie Karlsen Spord til VG etter kampen på Intility Arena, som ligger en snau halvtimes kjøretur fra Sandvika.

Også målscorer Ingrid Syrstad Engen sier at hun er skuffet.

– Det hadde jeg trodd de skulle, svarer hun på avisens spørsmål om hvorvidt hun forventet at fotballgutta skulle møte opp.

– Handler ikke om mangel på respekt

Dagen derpå var landslagssjef Lagerbäck klar på at spillerne ikke fikk velge om de ville overvære kampen.

– Jeg har full respekt for at folk tenker hva de vil, men den beslutningen er min. Jeg bedømte det slik at det ikke var bra for våre spillere å dra dit. Det handlet ikke om mangel på respekt for kvinnene, sa han.

Deretter skisserte han hvordan onsdagen så ut for spillerne hans.

– Etter frokost er det kort tid før de skal trene. Deretter er det møte med dere i pressen. På ettermiddagen har de litt fri, før det er team-middag. Det er viktig å holde rytmen hva gjelder matinntak, for de brenner mye kalorier. Sitter de i en buss og ikke får skikkelig middag, blir det ikke gode forberedelser, sa Lagerbäck.

Respekterte avgjørelsen

Med seg på onsdagens presseseanse hadde han Birger Meling. Rosenborg-spilleren innrømmer at han gjerne skulle sett kvinnekampen på arenaen, men at han naturlig nok bøyde seg for sjefens ønske.

– Når det blir tatt en avgjørelse fra øverste hold, er det noe vi som spillere respekterer. Du har samtidig lyst til å vise støtte til kvinnene, og jeg kunne gjerne vært der og sett kamp. Avgjørelsen var imidlertid tatt, og da var det ikke mye som spillergruppa kunne gjøre. Vi kunne ikke overstyre Lars, sa han.

