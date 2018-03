Landslagskeeperen opplevde alle foreldres mareritt. Etter fire år gjør han comeback mot Norge.

Saken oppdateres.

Tidligere Liverpool-keeper Brad Jones (36) er tilbake i den australske landslagstroppen som møter Norge til treningskamp i morgen.

Keeperens ønske er å spille seg inn i den australske VM-troppen, og endelig få det mesterskapet han gikk glipp av i 2010, skriver The Sydney Morning Herald.

Australia kommer til kampen med tre keepere, som ifølge planen alle skal få spilletid på Ullevaal stadion.

Tragedien rammet keeperen bare dager før VM i Sør-Afrika i 2010 skulle starte.

Han var en av tre keepere i troppen som allerede var på plass i landet, da en telefon fra kona snudde livet til familien opp ned.

Sønnen Luca (2) hadde fått diagnosen leukemi, og Jones fløy umiddelbart tilbake til Frankrike hvor familien bodde.

– Vi visste ikke hva som var i ferd med å skje, hvordan det skjedde eller hva sjansene var. En del av livet mitt var på vei oppover, mens den andre delen var forferdelig. Det var der vi var, det var tøffe tider, sa Jones i ett intervju i 2013.

Sønnen Luca døde etter 18 måneders sykdom.

Fire år siden siste kamp

Siste gang Jones fikk spilletid for det australske laget var i en treningskamp mot Ecuador, der alle de tre keeperne i troppen fikk spilletid.

– Det er kanskje en del av meg som forbinder landslaget med Lucas kamp. Så jeg hadde ikke nødvendigvis en god følelse, Men man kommer til et punkt når man må separere familielivet og fotballivet, sier Jones.

Nå er planen å bli en del av troppen som reiser til Russland i sommer.

– Det har alltid vært et mål og en drøm å delta i et VM. På en måte kan jeg si at jeg var en del av VM i 2010, men jeg var ikke der for selve mesterskapet. Jeg har gjort mye mer enn jeg drømte om da jeg var et barn, men et VM er noe jeg hadde elsket å hake av, sier Jones.

Fra benken i Liverpool til nederlandsk mester

Han var reservekeeper for Liverpool etter VM og med unntak av et lån til Derby County, ble han i klubben til 2015. Etter et år i Bradford City gikk han til den nederlandske klubben Nijmegen for å få mer spilletid. Året etter endte han opp i storklubben Feyenoord, hvor han har spilt 58 kamper siden overgangen i 2016.

I den første sesongen holdt han nullen i 14 ganger, en prestasjon det hadde gått 20 år siden noen i klubben hadde klart tidligere. Antall kamper uten baklengs ble til slutt 17, og klubben vant Eresdivisie for første gang på 18 år. Han har kontrakt med klubben til sommeren 2019.

Han har så langt fire landskamper på seniornivå, og får dermed sin femte i kamp mot Norge.