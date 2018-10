Langer ut mot norske fotballtopper: – Det er galskap

Sportssjefen mener TIL kan bli et topplag i 2019: Lover avklaring med to spillere denne uka

Saken oppdateres.

Når Norges Fotballforbund offentliggjør terminlister, blir det stort sett rabalder.

Og mandag var intet unntak.

Da ble nemlig hovedterminlistene for 2019, 2020, 2021 og 2022 fastsatt. Terminlistene er utformet av en arbeidsgruppe bestående av NFF, interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball og tre eliteserieklubber (Tromsø, Stabæk og Vålerenga). Arbeidet endte med en innstilling som la opp til seriestart i midten av mars annethvert år. Nå har denne innstillingen blitt godkjent av NFF-styret.

I mandagens pressemelding fortalte administrerende direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland at «alle er blitt hørt».

Men ikke alle er fornøyde.

Rune Marthinsen, markedssjef i Strømsgodset, går lengst i kritikken. «Galskapen fortsetter», skriver han i et blogginnlegg på klubbens hjemmeside.

– Når jeg skriver at «galskapen fortsetter», tenker jeg på at vi jobber «ræva» av oss for å arrangere kamper. 5–6 kuldegrader er veldig kostbart for produktet vårt, forklarer Marthinsen til Aftenposten.

Fikk ikke viljen sin

Inneværende sesong startet 11. mars. Etter tidvis dårlige spilleforhold og tre avlyste kamper haglet kritikken mot NFF.

De neste årene blir seriestarten lagt betraktelig senere annethvert år. Her er de grove trekkene i mandagens vedtak:

2019: Seriestart 30.–31. mars. Siste serierunde 1. desember. Cupfinale 8. desember.

Seriestart 30.–31. mars. Siste serierunde 1. desember. Cupfinale 8. desember. 2020: Seriestart i midten av mars. Siste serierunde siste helgen i november. Cupfinale 6. desember.

Seriestart i midten av mars. Siste serierunde siste helgen i november. Cupfinale 6. desember. 2021: Seriestart første helgen i april. Siste serierunde siste helgen i november. Cupfinale 5. desember.

Seriestart første helgen i april. Siste serierunde siste helgen i november. Cupfinale 5. desember. 2022: Seriestart i midten av mars. Siste serierunde spilles før fotball-VM i Qatar (14. november til 18. desember), men datoer er ikke terminfestet.

Marthinsen mener imidlertid det ville vært ideelt med en kortere sesong. Strømsgodsets ser helst at sesongen ser slik ut:

Seriestart: Etter landslagspausen i mars (det vil si i månedsskiftet mars/april)

Serieavslutning: Før landslagspausen i november

Langt fra alle er kritiske til tidlig seriestart. Landslagstrener mener NFFs utskjelt valg var «helt avgjørende» for Norges EM-sjanser. Les mer her.

Slik reagerer supporterne

Marthinsen erkjenner at klubben ikke vant frem og poengterer at han tar terminlistene til etterretning. Likevel er han frustrert.

– Vi taper masse i sesongkortinntekter. Det er galskap, siden vi er til for publikum. Selv om de høye herrer i forbundet hater meg, får de bare gjøre det.

Så hva mener egentlig publikum? Nestleder i Norsk Supporterallianse-styret Espen Viken forteller at de fikk komme med innspill i prosessen.

– Vi hadde mulighet til å komme til bordet. Det setter vi umåtelig pris på, sier Viken, som selv er Rosenborg-supporter.

Likevel har han innvendinger mot Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

– Jeg tror alle er blitt hørt. Hvis Leif Øverland mener at alle er blitt hensyntatt, er jeg ikke helt sikker på at jeg er enig. Så lenge man sier «sånn er det bare», har ikke alle blitt tatt hensyn til. Vi opplever i en del sammenhenger at NFF svarer «sånn er det bare» eller «dette har vi allerede gode prosesser på». Da snur vi ikke alle steinene, sier Viken.

Konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn svarer slik på kritikken fra Viken:

– Jeg vet ikke hva han sikter til, så det er vanskelig for meg å kommentere.

– Men i hvilken grad har dere tatt hensyn til supporterne i denne prosessen?

– Supportenes innspill lyttes til. Tradisjonelt har det de vært mer på banen når det gjelder spilleplanen, altså om kampene spilles fredag, lørdag, søndag eller mandag.

Espen Viken forteller at Supporteralliansen denne gangen har vært en pådriver for å kutte sommerferien i Eliteserien. I tillegg skulle de gjerne sett at det ble flere midtukekamper.

Viken er imidlertid også positiv til behandling fra fotballtoppene.

– Det er viktig for meg å understreke: Vi opplever en stadig bedring. Så vi er ikke «i kjelleren». Men det er mer vi kan gjøre.

Øverland

Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. Han er fornøyd med kompromisset med NFF.

– Men hva tenker du om at én av klubbene i interesseorganisasjonen er så kritisk?

– Det tar jeg naturligvis med klubben. Daglig ledere i klubbene har vært godt involvert i prosessen, svarer Øverland.

– Jeg tolker dette som skuffelse over at det ikke ble en annen løsning, legger han til.

Når konfrontert med kritikken fra Marthinsen og Viken, erkjenner Øverland at det finnes forbedringspotensial.

– Dette er komplekst og mange hensyn skal ivaretas. Det forstår alle. Vi er vel også enige om at det meste kan forbedres. Vi er ydmyke i så måte.

Strømsgodset er blant annet motstander av å starte Eliteserien i midten av mars. Nå blir det altså slik i både 2020 og 2022.

– Klubbene ville ha pause på sommeren i mesterskapsår. Da trenger vi de datoene (i midten av mars, journ.anm.). Hvis vi ikke bruker de datoene, blir det for tett i april og mai. På høsten er det vanskelig på grunn av Europa-kampene, sier Nils Fisketjønn i NFF.

RBK-leder: – En gyllen middelvei

Ifølge Leif Øverland er Strømsgodset den eneste klubben som har uttrykt skuffelse over de bekreftede terminlistene.

I arbeidsgruppen var klubbene representert av Stabæk, Vålerenga og Tromsø. Sistnevnte klubb var for eksempel representert ved tidligere daglig leder Stig Arne Engen. TILs nye daglige leder Kristian Høydal forteller at klubben er fornøyde med terminlistene.

– Skal vi ha klubber med ute i Europa, må det legges til rette. Vi forstår at det må være sånn, sier Høydal, før han fortsetter:

– Vi er også nødt til å ha ambisjoner om at landslaget skal være med i mesterskap, og da er vi nødt til å tilpasse terminlisten.

Daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug er også fornøyd.

– Alle lag er blitt hørt, og vi har møttes på en gyllen middelvei, sier Moe Dyrhaug.

– Utrolig utfordrende

Stabæks daglige leder Jon Tunold var på plass i møtene der terminlisten ble diskutert.

– Det var utrolig utfordrende å få det til å gå opp. Jeg føler vi har kommet frem til en grei middelvei mellom ønskene til forbundet og klubbene, sier Tunold.

I sin blogg skriver Marthinsen at Strømsgodset «overhodet ikke» ble hørt i prosessen. Det er Tunold uenig i.

– Alle klubbene er blitt hørt. Da får han (Marthinsen) gå til sin daglige leder, siden han var involvert. Alle klubbene ble informert om fremdriften etter de interne rundene. Det har vært en veldig grundig prosess, sier Tunold.

Marthinsen sier at han «selvfølgelig har pratet med» Strømsgodsets daglige leder Dag Lindseth Andersen.

– Det er ikke noe dissens mellom oss. Vi har et enstemmig styrevedtak på Strømsgodsets mening om terminlisten, sier Marthinsen.

Han innser imidlertid at Strømsgodset tapte kampen denne gangen.

Blogginnlegget har ikke ført til en strøm av støttemeldinger fra andre klubber. Men Marthinsen er klar på at han «forbeholder seg retten» til å si det han mener.

– Jeg har fått en voldsom støtte fra folk i Drammen. Det er vårt publikum, så det er faktisk det som er viktig for meg.