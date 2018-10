Leicesters eier bekreftet omkommet – nå hylles han av spillerne

To drømmescoringer sørget for tre nye Ranheim-poeng

Saken oppdateres.

Leicester bekrefter dødsfallet i en pressemelding publisert på Twitter. Klubben sier også at alle fem personene om bord på helikopteret omkom.

«Tankene til alle i klubben er med Srivaddhanaprabha-familien og familiene til alle om bord.» skriver Leicester.

Vichai Srivaddhanaprabha ble 60 år gammel. Thailenderen var eier og grunnlegger av tax free-selskapet King Power. Han kjøpte opp Leicester i 2010.

I 2016 vant klubben Premier League – på svært overraskende vis.

«I Khun Vichai har verden mistet en stor mann. En mann av godhet, sjenerøsitet og en mann med et liv definert av kjærligheten han viet familien sin og de han ledet. Leicester City var en familie under hans lederskap. Det er en familie som vil sørge over hans bortgang og fortsette å følge hans visjon for klubben, som nå er hans arv.» skriver Leicester.

De skriver også at tirsdagens ligacupkamp mot Southampton er utsatt.

Hylles av spillerne

Leicester-spillerne mottok også søndagens nyhet om klubbeierens bortgang med sorg.

– Jeg sliter med å finne de riktige ordene ... For meg er du en legende – en utrolig mann, som hadde det største hjertet – og Leicester Football Clubs sjel. Takk for alt du gjorde for meg, familien min og vår klubb. Jeg vil savne deg. Hvil i fred, skriver Leicester-stjerne Jamie Vardy på Instagram.

– Ord kan ikke beskrive det jeg nå føler. En virkelig stor, snill, kjærlig mann som vil bli savnet så mye av alle. Jeg vil aldri glemme styreformannens støtte, ikke bare i min tid i Leicester, men også under VM. RIP, skriver kaptein Harry Maguire på Twitter, ledsaget av en hjerte-emoji og et bilde av avdøde Srivaddhanaprapha.

– Takk, lyder hilsenen fra den østerrikske forsvarsspilleren Christian Fuchs.

Styrtet etter kamp

Det var Srivaddhanaprabhas private helikopter som lørdag gikk i bakken på parkeringsplassen rett ved stadion, kort tid etter at det lettet. Flere bilder viste et flammehav rundt helikopteret.

Søndag formiddag meldte Sky News og andre medier at Leicester-eierens datter også skal ha vært om bord, sammen med to piloter og én uidentifisert femtemann, men det er ikke bekreftet hvem de andre var.

Flere medier, blant andre Sunday Express og Daily Mirror, melder nå at Srivaddhanaprabhas datter ikke var om bord helikopteret.

Det er velkjent at Srivaddhanaprabha reiser til og fra klubbens hjemmekamper med helikopter. Helikopteret tok av like etter kampen mot West Ham lørdag kveld.

– Vi bistår Leicestershire-politiet og nødetatene med å håndtere en stor hendelse ved King Power Stadium. Klubben vil komme med en uttalelse når vi har fått på plass mer informasjon, skrev Leicester på sine nettsider, men det gikk over et døgn før det ble bekreftet at klubbeieren er død.

Blomster

Søndag begynte folk å legge blomster utenfor stadion, meldte BBC-kommentator Ian Stringer på Twitter, sammen med et bilde av det. Flere og flere personer strømmet til stadion utover dagen.

Vitner BBC har snakket med sier at Leicester-keeper Kasper Schmeichel løp mot parkeringsplassen da han fikk vite om at kræsjet, for å hjelpe til. Dansken skal ha vært svært nedbrutt etterpå. Parkeringsplassen hvor helikopteret styrtet ble brukt av ansatte i klubben, og det skal ha vært travel aktivitet på plassen etter kampslutt.

Flere av spillerne i klubben, og andre klubber, har gått ut på Twitter og ytret at de tenker på, og ber for, de involverte i ulykken.

Rask utrykning

Politiet i Leicester sier i en pressemelding at de rykket ut i forbindelse med ulykken. Det samme gjorde ambulansetjenesten, som skal ha vært på stedet med fullt apparat kun to minutter etter at helikopteret gikk ned.

– Jeg så alt. De fikk store problemer og greide bare å ta seg over arenaen før helikopteret begynte å spinne rundt og kræsjet, sier et øyenvitne til avisen Daily Mirror.

Vichai Srivaddhanaprabha, som er fra Thailand, kjøpte Leicester i 2010. Seks år senere vant klubben sensasjonelt Premier League, noe han fikk sin del av æren for. Lørdagens kveldskamp endte 1–1 etter at Leicester utlignet rett før slutt.

