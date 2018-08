Levanger taper og taper. Nå skal Otto Ulseth redde 1.-divisjonsklubben.

Bekrefter at Molde har godtatt et bud på stortalentet

Etter ett poeng på de siste seks kampene, skulle Levanger ta steget opp fra jumboplass i forrige hjemmekamp mot Åsane. Det så veldig lyst ut for innherredsklubben da Robert Stene ga hjemmelaget ledelsen 1–0 etter 78 minutter.

Men det ble tap. Igjen. Da kampen var over hadde bergenserne snudd kampen. Levanger står nå med seks tap på sine syv siste kamper. Forrige seier var 27. mai, mot Florø.

Nå kan redningen for Roger Naustans menn hete Otto Ulseth. Den tidligere sportsredaktøren i Adresseavisen har hatt en rekke roller de senere årene, blant annet som trener i Tromsø og PR-rådgiver for Petter Northug.

– Lang erfaring og høy kompetanse

Ulseth går inn som assistent for Levanger. Det melder klubben på egne hjemmesider.

– På vegne av klubben har jeg akkurat nå ett mål for øye. Det er å gjøre alt som står i min makt for at Levanger FK også i 2019 spiller i OBOS-ligaen. All historiske fakta siden 2010 viser at vi da må opp på 30 poeng eller mer. Det vil si at vi må skaffe 18–20 poeng nå i høstsesongen. Det er de harde fakta, sier styreleder Robert Eriksson til levangerfk.no.

– Otto Ulseth har lang erfaring og høy kompetanse som trener. Det ville vært meningsløst om vi ikke hadde brukt de ressursene klubben selv rår over for å snu skipet. Mitt mål er at vi må prøve alt som står i vår makt for at LFK og Roger skal lykkes med prosjektet fortsetter han.

Kan berge plassen

Levanger har vært i 1. divisjon siden 2015 og har til tross for dårlige resultater, fremdeles tid til å snu skuta og berge plassen for fjerde år på rad.

De røde og hvite ligger sist etter å ha tatt tolv poeng på 17 kamper, men har bare to poeng opp til Florø på playoff.

HamKam, som er nederste lag på trygg plass, har 17 poeng.

Søndag møter Levanger Sogndal på bortebane.