Levi herjet i Irland – RBK sikret fantastisk utgangspunkt

Saken oppdateres.

CORK – ROSENBORG 0–2 (0–2)

RBK har fått et fantastisk utgangspunkt før returoppgjøret med Cork. To mål av Jonathan Levi sørget for at Rini Coolen og hans lag har tatt et langt steg mot neste runde.

Før avspark var det mye snakk om å «ri av stormen» det første kvarteret for Rosenborg. Cork var uten tvil det beste laget og åpnet i hundre på ekte britisk vis med enormt trøkk rundt dødballer og i boksen.

Da er det greit å ha spillere med X-faktor. Mot spillets gang satte Jonathan Levi ballen mellom beina på keeper McNulty midtveis i førsteomgang etter et godt innlegg fra Meling.

«Rini-ball»

Like før pause viste Rosenborg imidlertid frem et fantastisk angrep. Med ti Cork-spillere bak ballen spilte Lundemo, Levi og Jensen seg gjennom irenes forsvarsmur før svenske Levi klinket ballen i stolpen og inn.

Nå tar Rosenborg med seg et ekstremt behagelig borteresultat til returoppgjøret på Lerkendal, og mye tyder på at Rini Coolen skal klare å lose inn sammenlagtseieren mot Cork.

Men det var som sagt Cork som startet best. Rosenborg slet med å spille seg ut bakfra og få kontroll på kula innledningsvis, og tillot Cork å styre kampen på egen hjemmebane.

Etter elleve minutter var Cork nære å skape en enorm målsjanse, men en vital takling fra Birger Meling inne i straffefeltet hindret Garry Buckley fra å skyte fra ti meters hold.

Bortemålet

Den irske stormen skapte ingen store målsjanser det første kvarteret, men Cork var det klart beste laget. Det så ut som at Rini Coolen hadde gitt en klar instruks om å ta ekstremt lite risiko, for hver gang André Hansen hadde femmeter, var det ingen RBK-spillere som ville ha ballen.

Dermed klinket Rosenborg mye langt, og mistet stort sett ballen raskt etterpå. Slik ble det kanskje enklere enn ventet for Cork å styre kampen, særlig de første 15–20 minuttene i Irland.

Likevel var det Rosenborg som skulle ta det første stikket i Cork. RBK hadde knapt vært over midtbanen med ballen da Birger Meling la presist inn til Jonathan Levi. Svensken dro av en mann og klinket til mellom beina på keeper og i mål fra skrått hold.

Bortemål, ledelse, og allerede da et fantastisk utgangspunkt for Rosenborg.

Etter målet virket det som om de svarte og hvite våknet litt. Lufta gikk litt ut av Cork som overlot banespillet til Rosenborg. Jonathan Levi prøvde seg på en frekk frisparkvariant i keeperhjørnet, men skuddet strøk stolpen.

Brennhete Levi

Uansett: Det var mye bedre takter fra RBK etter Levis ledermål.

Men Cork viste også flere ganger før pause at de er et godt fotballag. Buckley fosset fram på venstrekanten og skjøt et innlegg foran mål mot Cummins. Cork-spissen skjøt imidlertid midt på Hansen som til slutt også fikk frispark i situasjonen.

Og så vartet Birger Meling opp med nok en god takling i eget straffefelt. Cork-høyreving Barry McNamee flikket en pasning inn i farlig område mot Cummins, men RBKs lyslugg skled ballen ut til hjørnespark i siste liten.

Fem minutter før pause viste Bendtner seg frem for første gang i kampen. Han slo en nydelig chip-pasning fra venstre og over hele feltet mot Levi som stormet inn på bakerste stolpe, men svensken skjøt hull i lufta fra fem meter.

Men det var Jonathan Levi alt skulle dreie seg om i kveld.

Rosenborg dro et mønsterangrep opp av hatten i det 44. minutt. Marius Lundemo tok seg god tid med ballen før han fant Jonathan Levi i mellomrommet. RBK-vingen spilte på ett touch inn til Mike Jensen som spilte vegg med Levi før sistnevnte banket kula i stolpen og inn fra sekstenmetersstreken.

Dette skjedde mens Cork hadde ti mann bak ballen. Tre trekk og hele Irland var fullstendig avkledd!

Svak Bendtner-kamp

Etter hvilen var irene mye mindre farlig. De klarte ikke å gjenskape trøkket de startet kampen med, og Rosenborg dominerte i tillegg mye av banespillet.

Nicklas Bendtner, som for anledningen hadde en av sine svakeste kamper i RBK-trøya, handset like utenfor sekstenmeteren etter om lag 65 minutter. André Hansen fikk slått frisparket like utenfor stolpen, og Bendtner slapp med skrekken.

Cork begynte å ta mer sjanser offensivt, men Rosenborg var ikke nevneverdig hissige på å ta noen kontringsmuligheter. Godt forståelig med tanke på det glimrende utgangspunktet RBK hadde allerede.

Fra midten av andreomgangen og ut ble det nok å gjøre for RBK-stopperne. Både Hovland og Reginiussen røk på et gult kort hver, men de var vitale i duellspillet mot et aggressivt Cork-lag.

Rosenborg burde imidlertid scoret et tredje mål da Cork rotet det til på egen halvdel. Bendtner la inn på bakerste stolpe til Levi som headet tilbake til Mike Jensen som helt upresset skjøt utenfor fra syv meter.

Cork-trøkk mot slutten

Ti minutter før slutt fikk Bendtner en alle tiders mulighet etter å ha snappet opp en pasning i backrekka til Cork. Fra rundt 20 meter bøyet han kula en halvmeter utenfor.

Irene skapte en gigasjanse på dødball like før slutt, men André Hansen fikk til slutt kontroll over ballen, og holdt dermed den viktige nullen for Rosenborg.

Nå må altså Rosenborg tape 0–3 på Lerkendal for å rote til avansementet. Med andre ord, Rini Coolens menn er storfavoritter til å gå videre etter kveldens viktige seier.