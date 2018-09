Liker du scoringer? Da viser tallene at dette er arenaen du bør reise til

Saken oppdateres.

For å ta begrepsbruken først. For at fotballfans skal mene at en kamp har vært morsom, er det som regel på grunn av at deres eget lag har scoret mange mål.

Men om man skal ta den nøytrale fotballidiotens ståsted, er det antall mål uansett lag, som gjelder. Da er det morsommere at en kamp ender 4–3 enn 2–0 til hjemmelaget.

Så med den definisjonen i bakhodet tar vi oss et dypdykk i statistikken for norsk fotball de siste ti sesongene for å finne Norges morsomste og kjedeligste fotballstadion.

Morsomst i sør

– Det er vel Lerkendal, vel?

Start-trener Kjetil Rekdal svarer kjapt nå vi spør han om på hvilken arena han tror det har vært flest mål per kamp de siste ti årene. Men han svarer galt.

Det kunne vært Lerkendal. Om man elsker å se ballen gå i mål, må det ha vært en drøm å ha sesongkort på Lerkendal i 2011. Da scoret Jan Jönsson sine menn hele 42 mål, og slapp inn 21. Tilsammen måtte speakeren trø til hele 63 ganger for å annonsere målscorer i løpet av sesongen. Det er et snitt på 4,2 mål pr. kamp.

Men for å finne den morsomste arenaen sett over tid, la oss si de siste ti årene, må vi se mye lenger sør. Faktisk til den sørligste arenaen i norsk eliteseriefotball. Der finner vi banen som har levert flest mål per kamp de sesongene de har vært i eliten.

– Har slitt de siste årene

For i Kristiansand, der scores det jevnt og trutt, i både det ene og det andre målet. Stadion har vært i eliten syv av de siste ti sesongene, og har levert i alt 356 mål.

Det gir et snitt på 50,86 mål pr. sesong, eller 3,39 mål pr. kamp over syv sesonger.

I de fleste av de sesongene har Start kjempet i bunnen av Eliteserien, men laget har alltid scoret ofte på sin egen hjemmebane. På syv sesonger har de scoret 175 mål, og sluppet inn 181 mål.

– Det har jo vært et Start-lag som har slitt de siste årene, og da er det jo ikke overraskende at det blir litt baklengs. Det ligger jo litt i historien til Start at vi skal være et lag som underholder også, så det ligger nok der, sier Kjetil Rekdal.

Zzzzz i Sogndal og Tromsø

Aller kjedeligst har det vært å være på Fosshaugane og i Tromsø. I dag er Sogndal i 1. divisjon, men på de seks sesongene de har vært i Eliteserien siden 2007 har det blitt scoret 35,8 mål pr. sesong, eller 2,39 mål pr. kamp. Tromsøs tall for samme periode er 2,59 mål pr. kamp.

At Sogndal havner nederst er kanskje ikke en så stor overraskelse. Det er mye på grunn av den kjedeligste sesongen på de ti siste sesongene. Mens målene rant inn i alle retninger på Lerkendal i 2011, kom det fattige 24 mål inn i nettmaskene på Fosshaugane.

Målsnitt pr. kamp 2008–2017 Kun lag som har spilt i Eliteserien seks av de siste ti sesongene er tatt med i oversikten: Kristiansand/Sør-Arena (Start): 3,39 mål Marienlyst stadion (Strømsgodset): 3,15 mål Aker stadion (Molde): 3,09 mål Lerkendal stadion (Rosenborg): 3,06 mål Haugesund stadion (FK Haugesund: 3,05 mål Nadderud stadion (Stabæk): 2,99 mål Åråsen stadion (Lillestrøm): 2,91 mål Brann stadion (Brann): 2,87 mål Skagerak Arena (Odd) 2,87 mål Sarpsborg stadion (Sarpsborg 08): 2,85 mål Komplett Arena (Sandefjord): 2,83 mål Ullevaal/Intility (Vålerenga) 2,82 mål Color Line-stadion: (Aalesund): 2,8 mål Viking stadion (Viking): 2,74 mål Alfheim stadion (Tromsø): 2,58 mål Fosshaugane (Sogndal) 2,39 mål.

Lavmål på Lerkendal

Men trøndere som klapper seg på brystet med mange mål og rock n’ roll på Lerkendal, bør unngå å lete seg tilbake til den legendariske 1970-sesongen. Riktignok havnet Rosenborg på annenplass den sesongen, men Lerkendal-publikumet må ha kjedet seg ihjel. På årets ni hjemmekamper i serien scoret laget ti mål på hjemmebane, og slapp bare inn ett.

Med fattige 1,2 mål i snitt pr. kamp leverte Lerkendal den kjedeligste sesongen i perioden 1963 til dags dato. Zzzzz.....

Men om du synes 1,2 mål pr. kamp høres drepende kjedelig ut, bør du holde deg unna repriser fra 1984–85-sesongen av italiensk fotball. Serie A-laget Como var ubeseiret i sine 15 hjemmekamper, med ti uavgjorte og fem seire. Hele ni av kampene endte uten mål, og de scoret bare åtte mål og slapp inn to hele sesongen. Det gir et snitt på 0,67 mål pr. kamp, skriver The Guardian.

Har du noen statistikker du vil vi skal se nærmere på? Utfordre oss, og send dine innspill til oystein.jorem@adresseavisen.no.