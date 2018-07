Lillestrøm med blytungt Europa-comeback

Han kan takke en bergenser for at NRK endelig ble interessert

Saken oppdateres.

LASK Linz 4–0 Lillestrøm

Lillestrøm er ute og spiller i Europa for første gang på ti sesonger. Den eneste på dagens lag som var med sist, er kaptein Frode Kippe. I 2008 ble det exit etter å ha tapt 3-7 sammenlagt mot FC København i kvalifiseringen til UEFA-cupen.

LSKs nye trener Jörgen Lennartsson fikk en marerittstart i Europa med sin nye klubb. Svensken har ledet Elfsborg gjennom gruppespillet i europaligaen tidligere, men måtte se LASK Linz ta fullstendig over showet i Østerrike torsdag.

Thomas Goiginger snek seg forbi to LSK-spillere på høyresiden, før han lirket kula i korthjørnet fra nesten død vinkel etter seks minutter.

Tabbe

Hjemmelaget fortsatte å herje med sine norske gjester, og det var ikke ufortjent at James Holland banket ballen i mål på vakkert vis fra 25 meter på overtid i første omgang. Det var australierens første scoring i Linz.

Det var rakettenes aften i Østerrike, og Goiginger fulgte opp med en ny i det 70. minutt. 25-åringen fikk ballen av Holland, før han ladet kanonen og smalt til via tverrliggeren og inn fra samme avstand som Holland scoret fra tidligere i kampen.

Hjemmelaget pepret stolpene til Maric med skudd utover i kampen, og selv om LSK nok føler at de forsvarte seg bra til tider, så var Linz uhyre effektive. På overtid av kampen rotet Simen Rafn det til. Backen klarte ikke få kontroll på et mottak, og serverte i stedet Dominik Frieser alene med Maric. Innbytteren punkterte kampen til 4-0.

Besiktas neste

LASK, som mange nordmenn kjenner fra tiden da Vidar Riseth og Erik Mykland spilte i klubben, endte på fjerdeplass i østerriksk toppserie sist sesong, bak Salzburg, Sturm Graz og Rapid Wien.

Østerriksk fotball starter opp igjen serien kommende helg.

Vinneren av Linz og LSK over to kamper møter Besiktas i neste runde.

Istanbul-klubben har tatt ligagull 15 ganger og deltatt i mesterligaen ved flere anledninger. For laget som går videre venter et knalltøft oppgjør i heksegryta på Vodafone Park i den tyrkiske hovedstaden.

Besiktas har hjemmekamp først hvis oppgjørene blir en realitet.

Tungt også for Sarpsborg

Sarpsborg fikk en kanonstart mot St. Gallen og spilte 86 minutter mot ti mann, men sløste med sjansene og tapte 1-2 i europaligakvalifiseringen torsdag.

Sarpsborg fikk med seg et svært viktig bortemål før returoppgjøret i Norge, men kunne hatt et betraktelig bedre utgangspunkt med større uttelling.

Rashad Muhammed fikk St. Gallen-forsvaret til å skjelve i buksene i innledningen av kampen, og franskmannen tvang fram et direkte rødt kort til Milan Vilotic etter kun fire minutter. Vilotic dro Muhammed i drakta som bakerste mann, og fikk marsjordre.

Tobias Heintz fulgte opp med å bøye ballen i det nærmeste krysset til 1-0 på det påfølgende frisparket.

Muhammed fortsatte å skape farligheter, og var alene med St. Gallens keeper to ganger før pause, men ballen ville ikke i mål.

Mens Sarpsborg sløste med sjansene, var hjemmelaget effektive. Silvan Hefti utlignet med et skudd fra 35 meter mot en ikke helt kompetent Aslak Falch. Keeperen ble satt ut av at ballen spratt flere ganger før den snek seg inn i hjørnet.

Og da Joackim Jørgensen ikke klarte å klarere en ball i feltet etter 66 minutter satt nummer to for hjemmelaget. Roman Buess straffet Sarpsborg ved å bredside ballen til venstre for Falch og i mål.