Liverpool avgjorde lokalderbyet etter utrolig situasjon på overtid: – Helt uvirkelig

«André Hansen har aldri vært så viktig for RBK som nå»

Her hylles RBK-spillerne på banketten

Saken oppdateres.

LIVERPOOL - EVERTON 1–0

Begge lagene hadde enorme scoringssjanser, men to gode keepere og ubesluttsomme angripere gjorde at det så ut som om det skulle ende målløst i Liverpool-derbyet på Anfield søndag ettermiddag.

Men innbytter Divock Origi ville det annerledes. På overtid av overtiden, etter 96 minutter, sto belgieren på riktig sted inne i feltet og avgjorde kampen.

Virgil Van Dijk lempet ballen desperat inn foran mål, og Everton-keeper Jordan Pickford ventet på at ballen skulle komme ned. Men den spratt to ganger på oversiden av tverrliggeren før den falt ned på hodet til Origi som enkelt kunne sette den i mål.

Englands landslagskeeper hadde gjort en svært god kamp i 95 minutter, men Origis scoring kan ikke karakteriseres som noe annet enn en stor keepertabbe av Pickford og en svært dramatisk avslutning på en meget underholdende kamp.

Seiersmålet utløste enorme gledesscener på Anfield, og Liverpool-manager Jürgen Klopp spurtet rett ut på banen for å feire.

– Jeg må beklage, jeg klarte ikke å stoppe meg selv. Det bare skjedde, sa Klopp til Sky Sports etter kampen.

– Jeg ønsket ikke å være respektløs, og det skal ikke skje igjen, men jeg kan ikke skjule følelsene mine. Det var en spesiell kamp, sa Klopp i et intervju vist på TV 2.

– Det er helt uvirkelig. For en avslutning på en supersøndag. Det er vanvittig, sa ekspert Petter Myhre i TV 2-studio.

– Det er definitivt et av de viktigste målene jeg har scoret. Du kunne se følelsene. Jeg er selvfølgelig veldig glad. I et derby er det enda mer spesielt. Det er tre veldig viktige poeng for klubben, sa Origi til BBC etter kampen.

Klopps menn har fortsatt ikke tapt en kamp i årets Premier League og holder avstanden på to poeng til Manchester City, som slo Bournemouth lørdag.

Everton håpet før kampen på sin første seier på Anfield siden september 1999, og selv om de blå var svært gode i deler av kampen, endte det uten tellende resultat.

– Alle er knust og stille. Vi trøster Jordan. Han var uheldig, men han har vært strålende for oss, sa Everton-stopper Michael Keane etter kampen.

Manager Marco Silva leder uansett et mannskap som er i stor fremgang, og som blir liggende på sjetteplass på tabellen. Everton er åtte poeng bak Tottenham, som ligger sist av tet-kvintetten etter tapet mot Arsenal i London-derbyet tidligere søndag.

Høyt tempo

Kampen startet i et svært høyt tempo, og da lagene gikk til pause, må de ha undret seg over hvordan det kunne stå 0–0.

Evertons Yerry Mina fikk kampens første sjanse da han headet et frispark like utenfor etter bare tre minutter.

Etter 12 minutter kom Sadio Mané helt alene, men senegaleseren skjøt over fra elleve meters hold. Samme mann avsluttet også like etterpå, men Everton-keeper Jordan Pickford stoppet avslutningen.

Everton kom til en gigantmulighet midtveis i omgangen. Et innlegg fra venstre fant Theo Walcott på bakre stolpe. Walcott nikket på tvers inn i feltet, hvor André Gomes stupheadet rett på Liverpool-keeper Alisson. Gomes ble truffet av returen, men navnebror Joe Gomez reddet på streken for Liverpool.

Hjemmelagets Xherdan Shaqiri var igjennom drøye ti minutter før pause, men Pickford sveitserens noe halvslappe avslutning.

Like etter kom Everton igjen. En god pasning fra Gylfi Sigurdsson fant Walcott, som bare skulle runde Alisson, men keeperen forstyrret ham tilstrekkelig til at det ikke ble scoring.

Everton med kontroll lenge

Det startet litt roligere etter pause, men da Mané ble spilt fri av Roberto Firmino etter 53 minutter, kunne det igjen vært Liverpool-scoring. Avslutningen gikk forbi Pickford, men utenfor mål.

Om Everton var minst like gode som hjemmelaget før pause, etablerte Liverpool en viss dominans i andre omgang.

Både Shaqiri og Mané prøvde seg med nye skuddforsøk, men de blå var heller ikke ufarlige og brasilianske Bernard hadde en skummel skuddmulighet midtveis i omgangen.

Firmino fikk muligheten på en kontring ni minutter før slutt, men brasilianeren så sliten ut i avslutningsøyeblikket, og skuddet var av det svake slaget.

Klopp byttet Firmino med Divock Origi i de siste minuttene, og 23-åringen fikk en gigantmulighet to minutter før slutt. Etter en corner gikk ballen helt bort til en umarkert Origi, som satte ballen i tverrliggeren fra kloss hold.

På overtid av overtiden kom så den utrolige situasjonen som avgjorde. Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn en solid keepertabbe av Pickford, som aldri klarte å fange ballen.

Ballen spratt to ganger på tverrliggeren, før den endte på hodet til Origi. Liverpool-spissen var på riktig sted til riktig tid og fikk siste ord på Anfield.