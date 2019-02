Liverpool fortvilte over sjansesløseri: – Ikke det vi drømte om

Her er alt du trenger å vite om VM i Seefeld

Liverpool-Bayern München 0–0

ANFIELD, LIVERPOOL: Det er ingenting Liverpool-fansen elsker mer enn europeisk fotball i flomlys. I minuttene før kampstart fløt You’ll never walk alone og Champions League-hymnen inn i hverandre. Det er på slike kvelder myten om Anfield-klubben er bygd opp.

Med et høylytt, tysk bortefelt var det en perfekt ramme for møtet mellom to av tungvekterne i fotballens gjeveste klubbturnering. Begge har stått igjen som vinnere fem ganger hver, og det er kun Real Madrid (13) og AC Milan (7) har flere trofeer.

Denne gangen klarte imidlertid ingen av lagene å score, så dobbeltoppgjøret i åttendedelsfinalen er helt åpent før returen i Bayern 13. mars. Liverpool vil ta seg videre på bortemålsregelen hvis det blir uavgjort og lagene scorer.

– Det var ikke det resultatet eller den kampen vi drømte om. Det var intenst, og du så respekten lagene hadde for hverandre, sa Jürgen Klopp etter kampen.

Han ser ikke mørkt på returoppgjøret.

– Vi har tre uker på oss, og for hver dag vil resultatet føles litt bedre for oss og litt dårligere for dem. Det beste uavgjortresultatet vi kunne få. Hvor mye bedre ville egentlig 1–0 vært, spurte Klopp.

Også motstanderen var sånn tålig fornøyd etter det målløse oppgjøret.

– Det er et spørsmål om glasset er halvtomt eller halvfullt. Jeg kan ikke huske så mange lag som ikke slapp inn på Anfield. Vi klarte å holde tett, men vi scoret ikke. Nå skal vi spille hjemme foran 75000, som er en fordel for oss, sa Bayern-trener Niko Kovac.

I videoen i toppen av artikkelen kan du se hvor nær Sadio Mané kom scoring

Liverpool måtte klare seg uten den suspenderte forsvarssjefen Virgil van Dijk, og kollegene i de bakre rekker virket nervøse i starten av kampen.

De var heldige som ikke kom under etter at både Alisson Becker, Joel Matip, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold og Fabinho enten hadde somlet og brukt for lang tid med ballen, eller spilt den bort på vei fremover.

Manés misbrukte sjanser

Hjemmelaget tok sakte, men sikkert over initiativet i kampen, anført av kaptein Jordan Henderson. Mohamed Salah fikk den første muligheten på en strålende langpasning fra Jordan Henderson, men avslutningen på den første berøringen var ikke god nok. Like etterpå holdt Matip på å sette ballen i eget mål, men han traff keeper Alisson.

Salah burde scoret da han headet Alexander-Arnolds innlegg utenfor etter 23 minutter, og Sadio Mané burde virkelig ha gitt hjemmelaget ledelsen da han ble stående helt alene på 7–8 meter etter en drøy halvtime. Han måtte snu seg 180 grader for å avslutte, men skuddet gikk langt utenfor.

Mesterligaen fotball menn tirsdag Åttendedelsfinaler 1. kamp: Liverpool (England) – Bayern München (Tyskland) 0–0 52.250 tilskuere. Lyon (Frankrike) – Barcelona (Spania) 0–0 57.889 tilskuere. (©NTB)

Ikke lenge etterpå hadde han muligheten igjen fra nesten samme posisjon, men også det akrobatiske brassesparket føk utenfor.

Matip fikk den siste gode muligheten før pause, men også han bommet på mål.

Langt mellom sjansene

Ingen av lagene klarte å skape et skikkelig overtak i den andre omgangen. Liverpool førte spillet, men tyskerne forsvarte seg godt. Serge Gnabry fikk den første muligheten for tyskerne da han skjøt fra langt hold et snaut kvarter ut i omgangen, men heller ikke det forsøket traff mellom stengene.

For Liverpool ble det mye nesten. Ved et par anledninger klarte de å spille seg helt inn i Bayerns målfelt, men det var alltid en fot i veien som gjorde at de ikke fikk avsluttet.

Da 15 minutter gjensto bestemte Jürgen Klopp seg for å sette inn James Milner og Divock Origi for Naby Keita og Roberto Firmino, uten at byttene ga særlig effekt.

Gnabry og James Rodríguez prøvde seg igjen fra langt hold, men uten at det ble skikkelig farlig.

Mané fikk også i denne omgangen den første gode Liverpool-muligheten. Denne gangen traff senegaleseren mål, men Manuel Neuer reddet headingen fire minutter før full tid.

I returoppgjøret må Bayern München klare seg uten Joshua Kimmich og Thomas Müller som er suspendert, mens Liverpool vil se frem til å ha van Dijk tilbake i midtforsvaret.