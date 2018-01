Liverpool-helt i debuten, men for ti år siden hadde rekordmannen en helt annen jobb

Saken oppdateres.

Se van Dijks scoring og resten av høydepunktene i videovinduet over.

LIVERPOOL-EVERON 2–1

Liverpool er videre til 4. runde av FA-cupen. Everton ble beseiret på Anfield fredag kveld.

James Milner sendte Liverpool i ledelsen, før Gylfi Sigurdsson utlignet. Så, fem minutter før slutt, falt avgjørelsen:

Virgil van Dijk (26) stanget inn 2–1-målet. Dermed ble nederlenderen matchvinner i debuten.

– For en kveld. Det var virkelig fortjent. Det føltes utrolig ut å være utpå der. Det målet er veldig spesielt for meg og familien min, sier van Dijk ifølge BBC.

– Å spille på Anfield er en drøm for enhver spiller. Å score et mål er enda mer spesielt, fortsetter han.

Dermed har en utrolig reise nådd et nytt høydepunkt – en reise fra oppvaskkummen på en restaurant i Breda til selveste Anfield.

– Han skrubbet hardt

Van Dijk ble nemlig tidenes dyreste forsvarsspiller da Liverpool kjøpte ham for 75 millioner pund (rundt 820 millioner kroner).

Men veien dit har vært lang.

For 10 år siden, før van Dijk vant veien til Celtic, Southampton og nå Liverpool, sto han nemlig i oppvasken på restauranten Oncle Jean i hjembyen Breda.

– Han var en god medarbeider. Han skrubbet hardt og gjorde sitt arbeidet godt. Han var her alltid på de to travleste dagene i uken, sa van Dijks tidligere sjef Jacques Lips til The Mirror tidligere denne uken.

Nå er van Dijks sjef Jürgen Klopp. Midtstopperen ga imidlertid aldri opp håpet om å nå toppen. Det var også en kilde til frustrasjon.

– Jeg prøvde ofte å fortelle ham at han skulle vaske flere tallerkener og stoppe å prøve å bli profesjonell fotballspiller, fortalte Lips.

Kjemper på tre fronter

Van Dijks iherdige jobbing har til slutt betalt seg. Nå kan han bli en viktig brikke i Liverpools videre sesong. En sesong som stadig kjempes på tre fronter: Premier League, Champions League og FA-cupen.

– Liverpool kan virkelig gjøre et godt forsøk på å vinne FA-cupen. De er fortsatt med i Champions League, men å vinne den turneringen er urealistisk, sier tidligere Liverpool-midtbanespiller Danny Murphy i BBCs FA-cup-sending.

Manchester United er i en lignende situasjon. Men også for José Mourinhos menn satt avansement langt inne fredag kveld.

Gjennombruddet mot Championship-laget Derby kom først etter 84 minutter, da Jesse Lingard lyktes med et langskudd. På overtid fastsatte Romelu Lukaku sluttresultatet.

Her kan du se høydepunktene fra United-seieren:

Lørdag skal flere Premier League-lag i aksjon i FA-cupen, deriblant Chelsea, som gjester Norwich klokken 18.30.