Liverpool kjøper forsvarsspiller for rekordsum

«Jeg har jobbet i psykiatrien i 25 år. Jeg har aldri, aldri vært i nærheten av et slikt bygg»

Strømbrudd rammet over 12 000 kunder i Trondheim

To væpnede politiaksjoner natt til torsdag

- Totalt bruker bitcoin like mye elektrisitet som Marokko

På scenen med Kygo fikk Åsane-spilleren et uforglemmelig kick. Nå har han gitt ut egen låt.

Saken oppdateres.

Den engelske avisen The Telegraph var første ute med å melde om rekordbudet onsdag. Senere samme kveld fulgte flere andre medier etter, før Liverpool til slutt bekreftet overgangen på sin hjemmeside. Overgangssummen skal være på 75 millioner pund, om lag 830 millioner kroner.

Nederlenderen slutter seg til sin nye klubb 1. januar.

Van Dijk, som har vært ryktet vekk fra Premier League-klubben i lang tid, var ikke å se da Southampton røk 2-5 for Tottenham på Boxing Day.

Tidligere Celtic-spiller van Dijk har vært omsvermet det siste året. Nederlenderen skal ha vært ønsket av en lang rekke storklubber både i England og andre land.

Barcelona var nevnt som en av flere beilere.

Tirsdag meldte flere britiske medier at Manchester City skulle nærme seg et kjøp av midtstopperen. Ligalederen skulle angivelig være villig til å legge rundt 60 millioner pund, mer enn 600 millioner kroner, på bordet for van Dijk.

Også Liverpool har i lengre tid vært tungt på banen for å sikre seg forsvarsspilleren, og vant til slutt kampen om spilleren.

Rekorden for dyreste forsvarsspiller før van Dijk-overgangen ble bekreftet, ble holdt av Manchester City-spiller Kyle Walker. Serielederen betalte Tottenham 600 millioner kroner i sommervinduet. (@NTB)