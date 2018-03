Liverpool-legende beklager etter at han spyttet mot 14 år gammel jente

– Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne og andres barn for fare

Saken oppdateres.

Det var avisen Daily Mirror som først omtalte hendelsen. Tidligere Liverpool-spiller Carragher, nå profilert fotballekspert i Sky Sports, filmes idet han spytter på en 14 år gammel United-fan og hennes far fra bilen sin.

Foranledningen skal ha vært at faren egget opp Carragher for Liverpools 1-2-tap mot United på Old Trafford.

I filmen får man se Liverpools gamle midtstopper veive ned vinduet og spytte mot passasjersetet der farens unge datter satt, mens de begge var i fart. Klippet starter mens faren tuter og får et vink tilbake fra Carragher, før han roper «stakkars Jamie, 2–1!» etter at begge har sveivet ned ruta.

– Jeg mistet hodet

Så spytter Liverpool-legenden en solid klyse, som datteren tydelig uttrykker at hun syns er ekkelt. Ifølge datteren treffer spyttet til den nåværende Sky Sports-eksperten henne i ansiktet.

Faren humrer og sier til seg selv at Carragher har spyttet på sin egen datter.

– Det var helt uakseptabelt fra min side. Jeg har personlig sagt unnskyld til hele familien. Jeg ble terget tre-fire ganger langs motorveien og mistet hodet, skriver Carragher på Twitter.

Måtte ringe og beklage

Mannen som spilte 508 seriekamper for Merseyside-klubben gjennom 17 år, hevder hendelsen startet lenge før klippet ble tatt opp.

– Det var litt mer enn bare det. Det skjedde to eller tre ganger. Først kjørte jeg bare videre, men det fortsatte bare. Jeg mistet hodet. Jeg skulle ikke ha gjort det, men jeg tenkte hvorfor en voksen mann med datteren i setet drev med, sier «Carra» til Mirror.

Carragher har altså ringt familien og beklaget det hele, noe de skal ha satt pris på.

– Vi vil ta opp dette

– Dette er uakseptabel oppførsel. Vi vil ta dette opp med Jamie, sier en talsperson for Sky Sports til avisen.

Hendelsen skjedde altså like etter at Carragher hadde sett sitt lag tape 2–1 mot erkerivalene i nabobyen, etter at Marcus Rashford avgjorde lokaloppgjøret med to tidlige scoringer.