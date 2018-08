Liverpool lekte seg i sesongåpningen. Nå roses valget klubben tok for ett år siden: – Genialt

Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea



Liverpool – West Ham 4–0

1–0 Mohamed Salah, 2–0 Sadio Mané, 3–0 Mané, 4–0 Daniel Sturridge.

Angrepsstjernene viste at de har skumle hensikter også denne sesongen, da de kjørte over West Ham i søndagens ligapremiere.

Likevel er det mange som trekker frem en nykommer: Naby Keïta (23).

Midtbanespilleren briljerte i sin første Premier League-kamp. Det gjør at Jürgen Klopp og Liverpool-ledelsen høster lovord.

– Genial deal

Keita var spilleren de bare skulle ha – uansett.

De kjempet hardt for å hente ham allerede sist sommer, men den tyske klubben RB Leipzig sto imot alle forsøkene.

Liverpool greide imidlertid å komme frem til en alternativ avtale. De sikret seg Keitas tjenester fra og med denne sesongen.

– Liverpool har gjort en genial deal. Vi ser her at den type tålmodighet betaler seg, sa Erik Thorstvedt under TV 2s pausesending fra kampen.

Sist sommer hadde Klopp to hovedmål på overgangsmarkedet. Det ene var Keita, det andre forsvarskjempen Virgil van Dijk.

Da overgangene ikke gikk gjennom, var det mange som mente at Liverpool burde sett mot andre spillere. Men Klopp var tydelig på at det var disse brikkene han trengte til puslespillet.

Dermed ventet de. Van Dijk kom i januar, og Keita kom i sommer.

– Keita og van Dijk viser fordelen ved å identifisere gode overgangsmål og være forberedt på å gjøre det som skal til for å få tak i dem, skriver The Times-journalist Oliver Kay på Twitter.

Han mener at det står i kontrast til hvordan mange andre Premier League-klubber opererer.

– Jeg mener det er god overgangspolitikk, at man ikke bare går for nummer to, tre eller fire på listen fordi man føler at man må gjøre noe, kommenterte TV 2-ekspert Petter Myhre.

Liverpools målshow

I tillegg til van Dijk og Keita er Alisson kommet inn som ny førstekeeper, og Fabinho skal forsterke midtbanen. Alisson startet mot West Ham, mens Fabinho ble sittende på benken.

Overgangene gjør at mange har lansert Liverpool som Manchester Citys sterkeste utfordrere om ligagull.

Før helgen understreket Klopp at Liverpool «fortsatt er Rocky Balboa, ikke Ivan Drago». Med det mente manageren at Manchester City har den sterkeste stallen, men han presiserte samtidig at han ikke søker en underdogrolle.

– Jeg vil vinne, og Rocky vant, sa han.

Forrige sesong fosset Manchester City ut av startblokkene, mens Liverpool hanglet litt. De fikk bare med seg ett poeng i åpningskampen mot Watford og lå fem poeng bak etter fem kamper.

Nå har Liverpool fått den starten de trengte på sesongen, og det gjorde de på overbevisende vis.

Allerede etter 19 minutter satte Salah, som scoret 32 ligamål sist sesong, ballen i mål. Keita spilte fri duracell-backen Andrew Robertson, som serverte ballen på et sølvfat til Salah.

Rett før pause doblet Mané ledelsen etter at en oppofrende James Milner holdt ballen i spill. Dermed har han scoret i tre strake ligapremierer.

Og i 2. omgang scoret Mané igjen, selv om målet skulle vært annullert for offside.

Da innbytter Sturridge fastsatte sluttresultatet til 4–0 med sitt første spark på ballen, var drømmestarten forlengst i boks for Liverpool.

Konkurrentene er herved advart.