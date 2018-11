Liverpool på tabelltopp etter uavgjort i storkampen

Saken oppdateres.

ARSENAL - LIVERPOOL 1–1

Arsenal og Liverpool endte opp med ett poeng hver etter lørdagens toppkamp i Premier League.

James Milner og Alexandre Lacazette scoret målene etter pause som sørget for 1–1 og midlertidig tabelltopp for Jürgen Klopps gutter.

Liverpool har fortsatt ikke tapt i årets Premier League, og står med 27 poeng på elleve kamper. Manchester City (26 poeng) og Chelsea (24) spiller sine kamper i denne runden søndag.

– Vi scoret ett mål som ikke var offside, og Virgil van Dijk hadde to sjanser han normalt scorer på selv med øynene lukket. Jeg er ikke fornøyd med hvordan vi forsvarte oss den første halvtimen, det er ikke slik jeg vil vi skal spille, oppsummerte Liverpool-trener Klopp kampen overfor BT Sport.

Arsenal blir værende på fjerdeplass med 23 poeng og kan bli passert av byrival Tottenham, som møter Wolverhampton senere lørdag kveld.

Hjemmelagets manager Unai Emery var heller ikke helt tilfreds.

– Vi ønsket å vinne, og vår prestasjon var god. Jeg er sikker på at tilskuerne synes det var en god kamp, men jeg er bare 50 prosent fornøyd ettersom vi ønsket å vinne, sa Emery.

– Hver kamp er en god test for oss, og det er viktig for oss ikke å tape, sa spanjolen.

London-laget har ikke tapt på 14 kamper i ulike turneringer.

Store sjanser

Foran storkampen avholdt lagene ett minutts stillhet for å markere den tragiske helikopterulykken forrige helg, hvor Leicesters eier omkom.

Fikk du med deg denne? Leicester-spilleren fikk gult kort for å hedre sin avdøde klubbeier

Deretter fikk vi en livlig første omgang med offensivt spill og mange sjanser.

Liverpool ble kanskje snytt for scoring etter 17 minutter. Trent Alexander-Arnold slo inn i feltet til Roberto Firmino, som satte ballen i stolpen. Sadio Mané sto like ved Firmino inne i feltet og satte returen i mål, men dommer Andre Marriner blåste av for offside på Mané. TV-reprisene viste at Mané var på linje med Firmino i det brasilianerens avslutning gikk.

Arsenal hadde ballen i nettet fire minutter før pause. Mesut Özil slo inn, Shkodran Mustafi headet og Alexandre Lacazette satte ballen i mål. Dommer Andre Marriner blåste imidlertid for offside på Mustafi.

Arsenal-keeper Bernd Leno var fullstendig på bærtur på overtid i første omgang. Tyskeren var ute på 14-15 meter og tapte duellen mot Virgil van Dijk. Nederlenderen headet mot mål, og ballen spratt i stolpen. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

Milner-mål

Det høye tempoet og gode spillet fortsatte i andre omgang. Arsenal var best i de første minuttene etter hvilen, men det var bortelaget som tok ledelsen.

Sadio Mané la hardt inn fra venstre, Leno maktet ikke å holde ballen som gikk ut i feltet. Der sto kveldens Liverpool-kaptein James Milner og banket ballen i mål.

Like etterpå prøvde Arsenal å slå tilbake. Lucas Torreira hadde et godt skuddforsøk fra 16 meter som Liverpool-keeper Alisson Becker slo til corner.

Liverpool var svært nære å øke ledelsen etter drøyt halvspilt omgang. Mohamed Salah ble spilt fri på venstre kant og slo inn foran mål, der Mané var akkurat for sent ute til å skli ballen i mål.

Liverpool hadde en viss kontroll på kampen på dette tidspunktet, og etter 73 minutter headet van Dijk like over da han fikk stå helt alene inne i feltet på et hjørnespark.

Vakker Arsenal-scoring

Kunne Arsenal svare på Liverpools momentum? Svaret var ja. Utligningen kom på en fabelaktig enkeltprestasjon av Alexandre Lacazette åtte minutter før slutt.

Dem franske spissen ble spilt fri inne i feltet, vendte bort Alisson og satte ballen vakkert i lengste hjørnet.

Mané prøvde å svare for Liverpool like etter, men senegaleseren skjøt like over fra 20 meter.

Arsenal hadde også muligheter til å avgjøre kampen. Ballen ble slått ut til Héctor Bellerín etter 89 minutter. Spanjolen satte bredsiden til, men skuddet gikk til side for mål.

Flere sjanser kom ikke i løpet av fem minutter overtid, og det endte 1–1 i Nord-London.