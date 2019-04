Liverpool slapp med skrekken - Champions League-semifinale i sikte: - Et veldig godt utgangspunkt

Alsaker stusser over Champions League-tidspunktene: – Det er håpløst

Saken oppdateres.

Se høydepunkter i videovinduet over!

LIVERPOOL-PORTO 2–0

– Jeg er fornøyd. Vi har et veldig godt utgangspunkt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter 2–0-seieren hjemme mot Porto.

De to målene kom i den første halvdelen av første omgang. Spørsmålet var hvor mange mål angrepsvillige Liverpool ville score i Chamions League-kvartfinalen mot Porto.

Liverpool ønsket å avgjøre duellen allerede i første kamp, fordi de vet at søndagens hjemmemøte med Chelsea i Premier League kommer til å koste mye krefter.

Men Porto var farlige, de skapte flere gode sjanser på bortebane, og Liverpool-forsvaret endte i trøbbel gang på gang.

Anfield-laget slapp med skrekken og reiser til Portugal uten baklengsmål. De vant 2–0 i en fartsfylt kamp og har et godt utgangspunkt før returen.

Dersom de scorer borte i Porto neste onsdag, må portugiserne ha fire mål for å avansere til Champions League-semifinale.

– Vi holdt nullen, vi scoret to mål, vi kan bygge videre på det, fastslo Liverpool-midtstopper Virgil van Dijk i et intervju med BT Sports.

– Porto er et godt lag med gode spillere, de var farlige. I andre omgang ønsket vi å score ett eller to til, men vi klarte det ikke. Vi skapte ikke så mye, det var litt av-og-på, men vi må være fornøyd med å vinne 2–0 her, sa Jordan Henderson.

Keitas drømmeuke

Fire dager etter at han scoret sitt første mål i sin 10 måneder lange Liverpool-karrieren, kunne Keita juble for mål også hjemme på Anfield.

Roberto Firmino la ballen tilbake til Keita, som avsluttet fra drøyt 16 meter. Ballen gikk via Porto-forsvarer Óliver Torres, skiftet retning og fintet ut Iker Casillas i gjestenes mål.

Det var spilt kun fem minutter, Liverpool ledet 1–0 og for Keita begynte det å ligne en drømmeuke på fotballbanen.

Liverpool var i det lekne hjørnet hjemme på Anfield. De ville ha mål, mange mål, og drøyt midtveis i første omgang leverte vertskapet et praktfullt angrep.

Kaptein Jordan Henderson så at høyreback Trent Alexander-Arnold startet et løp. Hendersen slo en stikker mellom Portos midtstopper og venstreback, og vips så kunne Alexander-Arnold legge inn fra høyre.

Innlegget var så presist at Firmino kunne trille ballen i mål.

Liverpool ledet 2–0, gjestene fra Portugal var i trøbbel.

Jürgen Klopp jublet fra sidelinjen og var tydelig fornøyd med mye av det hans lag leverte den første halvtimen offensivt.

VAR-avgjørelse: Ikke straffe

Men det ble litt for lekent, litt for nonchalant, og det var Porto svært nær ved å utnytte seg av på sine mange kontringer.

Portugiserne var langt hvassere enn da de for et år siden ble utspilt og ydmyket da lagene møttes i åttedelsfinalen i samme turnering. Liverpool vant 5–0 i første kamp – og spaserte inn et 0–0-resultat i returen.

Moussa Marega var alene gjennom, men en benparade fra Alisson avverget mål.

Samme Alisson slo ballen i hånden i armen til Alexander-Arnold, som hadde armen et stykke ut fra kroppen.

VAR-juryen måtte i aksjon, men Liverpool slapp med skrekken. Det ble ikke straffe.

Marega var en konstant trussel, han gikk på løp, og igjen var han alene gjennom, men Alisson reddet forsøket fra noe skrå vinkel.

Det skjedde noe nesten hele tiden på Anfield.

Begge burde hatt et mål eller to mer enn resultattavlen viste da kampen var halvspilt.

Porto jaktet redusering

2–0 var et meget godt resultat for Liverpool en drøy uke før kvartfinalereturen i Porto om en drøy uke.

Spørsmålet var hvordan Klopp og hans lag ville angripe andreomgangen. Trøkke på for et tredje mål? Eller balanse for å holde buret rent? Ett mål til Porto, uten flere til Liverpool, så ville returen være ganske åpen.

Sadio Mané satte ballen i mål neste umidelbart. Men VAR-komiteen var av samme oppfatning som dommeren, at senegaleseren var offside.

Så satte gjestene Liverpool under et visst press.

De angrep med flere og spilte seg til et par nestensjanser. En misforståelse mellom Virgil van Dijk og Alisson holdt på å føre til en farlighet.

Liverpool hadde noen farligheter i et svært fartsfylt åpningskvarter av omgangen.

Men det roet seg ned, det måtte jo nesten det, for det er ikke mulig å holde så høyt tempo i 90 minutter.

Dessuten var det for mye som lå i potten.

Liverpool dro på håndbrekket, de ville ikke risikere et baklengsmål med tanke på hvor verdifulle bortemål er.