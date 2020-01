Liverpool-stjernen lurte «hele Sverige». Her er forklaringen.

En månedlig økonomidate gjør det mulig for dem å spare 20 prosent av inntekten

Saken oppdateres.

Onsdag kveld ble Liverpool-spiller Sadio Mané kåret til Afrikas beste fotballspiller. I kåringen slo han blant annet spillere som Mohamed Salah og Pierre-Emerick Aubameyang.

– Jeg er veldig glad og stolt av å vinne denne prisen. Fotball er jobben min og jeg elsker det, sa Mané da han mottok prisen, ifølge BBC.

Det at Mane vant prisen kom ikke som et stort sjokk, etter å ha vist glitrende form for Liverpool gjennom 2019.

Lurte svenskene

Den store overraskelsen kom likevel mot slutten av Manés takketale. Etter å ha takket familie, klubben og sin hjemby Bambali i Senegal, pekte han ut i salen og sa:

– Min beste venn Tomas Brolin er også her, sa han ifølge svenske SVT.

Tomas Brolin er en stor fotballprofil i Sverige. Han spilte på klubber som italienske Parma og engelske Leeds, og var en viktig brikke på Sveriges bronselag i fotball-VM i 1994.

Det at Mané tilsynelatende valgte å takke det svenske fotballikonet kom overraskende på våre naboer i øst, og fikk sosiale medier til å koke:

Är jag döv eller tackar han Tomas Brolin efter 2:03? Vad säger du @tomasbrolin11 ? https://t.co/5XDLlFbZKe — Andreas Blomkvist (@AndreasBlomkvis) January 7, 2020

Varför nämner Sadio Mané, Tomas Brolin i sitt tacktal för bäst afrikanska spelare-priset? — Olof Rubensson (@Rubyrubbe) January 7, 2020

Saken ble også omtalt av blant andre Aftonbladet og SVT.

Kaller bestekompisen for Brolin

Da Aftonbladet ikke maktet å få tak i Brolin selv i håp om en forklaring, tok de kontakt med den franske storavisen L’Equipes’ afrikanske fotballekspert, Hervé Penot.

I håp om å nå Sadio Mané, ringte Penot til Liverpool-spillerens bestevenn og talsperson, Bakary Cissé.

Eller som han også kalles: Tomas Brolin.

– Det er kult. Han er Sadio Manés beste venn og de har kjent hverandre helt siden barndommen. Og Bakarys idol som liten var Tomas Brolin, så Sadio har alltid kalt ham det, forklarer Penot til Aftonbladet.

Dermed var det ikke den faktiske Tomas Brolin Mané takket, men heller bestekompisen Bakary.

En morsom kobling, mener Penot.

– Så ja, Sadio Mané har alltid Tomas Brolin i sitt liv, legger han til.

Mané var en svært viktig brikke da Liverpool vant Champions League forrige sesong, og scoret 30 mål i alle turneringer for de røde fra Merseyside.

Lørdag reiser Mané og Liverpool til London for å møte Tottenham på bortebane i Premier League. Mané er lagets toppscorer i ligaen med sine elleve nettkjenninger så langt denne sesongen.