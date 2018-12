Lokalavis: Manchester United-stjernene forventer Solskjær-beskjed i kveld

Paret har så mye julepynt at det går over i naboens hage: – Ingen vil at vi skal slutte

Saken oppdateres.

José Mourinho ble sparket tidlig tirsdag morgen.

Rett etterpå startet rykter og spekulasjoner om at Ole Gunnar Solskjær blir midlertidig manager inntil klubben har fått på plass en permanent sjef til sommeren.

Utover dagen ble både engelske medier og bookmakere samstemte i at Solskjær blir midlertidig manager i spann med Sir Alex fergusons tidligere assistent Mike Phelan. ESPN skrev tidligere i kveld at Solskjær og United er enige, at nå er opp til Molde Fotballklubb å slippe sin hovedtrener.

Nyheten har nådd Manchester Uniteds spillergruppe. Lokalavisen Manchester Evening News melder i kveld at spillergruppen forventer at de i løpet av kvelden blir informert om at Ole Gunnar Solskjær blir deres sjef til Premier League-sesongen er over i midten av mai.

– Solskjær ideell midlertidig manager

– Solskjær blir sett på som den ideelle midlertidige ansettelsen inntil en permanent manager er ansatt til sommeren, skriver Manchester Evening News.

Ifølge avisen var Solskjær tilbake på Old Trafford i oktober, da klubben spilte Champions League-kamp mot Juventus. Solskjær skal ha snakket med direktør Ed Woodward om klubbens fremtid. De skal angivelig ha hatt kontakt også etter det.

Manchester Uniteds neste kamp er kommende lørdag. Da spiller Manchester bortekamp mot Cardiff, klubben Solskjær ledet fra januar til september 2004, da han fikk sparken.

Solskjær signerte for to uker siden ny kontrakt Molde FK ut 2021-sesongen.

Hverken Molde Fotballklubb eller Manchester United har kommentert spekulasjonene.