Løkberg misliker dem som nekter å juble mot gamleklubben

Saken oppdateres.

– Jeg syns det er noe tull å ikke juble selv om man spiller mot et lag man er glad i og har spilt for tidligere. Jeg vil ikke løpe bort til Ranheim-svingen og juble foran dem, men når man er i en ny klubb, handler det om respekt for egne supportere, sier han.

– De må senke skuldrene

Selv om det kan bli jubel i møtet med tidligere lagkamerater, sier Kristoffer Løkberg at det først og fremst blir artig å se «gjengen» igjen. 27-åringen ser fortsatt samtlige kamper laget fra fjæra spiller, og han har bitt seg merke i den litt trå seriestarten.

Ranheim har til nå bare én seier i Eliteserien, og ligger tredje nederst med fire poeng. Han mener de har hatt marginene litt imot, men at de samtidig har vært for dårlig i begge 16-meter. Løkberg kommer med et tips:

– De må senke skuldrene og angripe hver eneste kamp. Følelsen av å være underdog forsvinner kanskje fra omgivelsene, men de må finne frem til den på egen hånd.

– Det var utrolig artig å se at det ble en ketchupeffekt mot Viking. Jeg tror de kan gjøre en knallsesong, og jeg håper de sikrer plassen, legger han til.

Hadde glemt avslapning

Etter overgangen til Brann, gikk 27-åringen fra å være en semiprofesjonell-spiller med jobb ved siden av fotballen, til å kunne fokusere fullt ut på idretten. Den overgangen omtaler han som «deilig».

– Det er først i ettertid jeg har rukket å tenke over hvor mye jeg har gjort. Det var mange timer i døgnet som var fastsatt, planlagt og tilrettelagt for at kampene skulle gå opp med trening og jobb. Slik sett har det vært en veldig deilig overgang, sier han, og fortsetter:

– Jeg har fått mer tid til restitusjon og avslapning. Jeg husket ikke hvordan det var å slappe av før nå, det gikk stort sett i ett i Ranheim. Jeg kjenner det er lettere å finne overskudd og få all den energien jeg trenger.

Lettet etter mål

Han mener selv det har gått ganske bra etter at han flyttet til byen mellom de syv fjell, men vektlegger at det var en stor overgang på flere områder.

– Det er en annen hverdag, med større konkurranse om plassene og en ny spillergruppe å komme inn i. Men jeg er fornøyd med hvor fort jeg har kommet inn i det, og jeg føler meg som en del av gruppen, sier han.

Løkberg fått bra med spilletid. Til nå har han tre seriekamper fra start og to som innbytter. Han fikk også spille 90 minutter i onsdagens cupkamp mot Arna-Bjørnar. Det første målet kom i forrige seriekamp mot Tromsø, etter at han ganske tidlig i kampen ble byttet inn.

– Jeg skal innrømme at det var en blanding av glede og lettelse å se ballen gå i mål, erkjenner han, og viser da til at han har forspilt noen åpenbare målsjanser i de foregående kampene.

Tror på seier

Selv om 27-åringen de siste seriekampene har startet på benken, både håper og tror Løkberg på å få starte mot de tidligere lagkameratene. Samtidig vet han at det er hard konkurranse på midtbanen i Brann.

– Jeg har satt meg som mål at jeg først og fremst skal være en viktig bidragsyter og del av laget, uansett om jeg starter eller ikke. Jeg har sagt hele tiden at det er forskjell på å bidra og delta, og selv om man havner litt utenfor, skal man bidra med seg selv. Så lenge jeg holder meg skadefri, vil mulighetene dukke opp, tror Løkberg.

– Hvem vinner på søndag?

– Jeg tror vi vinner, rett og slett fordi vi er et bedre lag. Vi har ikke noe problem med å si at vi er favoritter, men samtidig må ikke folk tenke at Ranheim er enklere å møte enn Haugesund og Lillestrøm. Ranheim er like vanskelig å slå som andre eliteserielag, understreker han.