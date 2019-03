Løkbergs Brann-fakkel: – RBK tar ikke medalje

Henter trønder med over 100 landskamper for Norge

Dimitrij sto i passkø klokken 05. Her er tipsene for å få passet raskest mulig

Søstrene banket i veggen for å varsle hverandre at faren var på vei

Saken oppdateres.

– Det var behagelig å være Brann-spiller, melder Kristoffer Løkberg.

Branns midtbanespiller hevder han ikke ble spesielt overrasket over det Rosenborg leverte i treningskampen i Marbella.

– De har gått bort fra 4–3–3. Og det må være lov, det. Hver trener har sin filosofi og sin spillestil. Da må de få tid til å dyrke det – men det er ikke 4–3–3. Det er mer en 4–4–1–1. I hvert fall defensivt, sier Løkberg om Rosenborg under Horneland. – og legger til:

– Dersom jeg hadde hatt Bendtner som spiss på laget mitt, hadde jeg blitt forbannet.

– De ønsker angivelig å se litt ut som Atlético Madrid defensivt, sier Eggen Rismark.

Hørte ingenting fra RBK

I debatten rundt antallet trøndere på Rosenborg, har mange uttrykt forundring over at RBK ikke fant plass til duoen Eggen Rismark/Løkberg. Legenden Bent Skammelsrud var rystet over at de havnet i Bergen og ikke på Lerkendal. Nå forteller de om en rungende stillhet fra Brakka da de forlot Ranheim.

Var sjåfør ved sjefens besøk til sjefen

Christian Eggen Rismark bekrefter også ryktene om at Brann-trener Lars Arne Nilsen besøkte morfar Nils Arne Eggen hjemme på Fannremsmoen i fjor. Eggen Rismark sitter på førstehånds info. Han var nemlig sjåfør ...

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du ved å klikke på bildet øverst i saken, eller ved å klikke her.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus&Saga på Itunes eller Spotify.