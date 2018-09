Lunken stemning til Norge: – Vi må vinne for å få folkets tillit

Drømmestart for Norge: Har scoret to på seks minutter

Saken oppdateres.

ULLEVAAL/SANDVIKA: Norges Fotballforbund hadde håpet på mellom 13.000 og 15.000 tilskuere på Ullevaal når det norske herrelandslaget innleder det nye konseptet Nations League torsdag kveld.

Men tirsdag var det solgt kun 5500 av nesten 28.000 tilgjengelige billetter. På en pressekonferanse erkjente Norges Fotballforbund at de i fremtiden komme til å vurdere prissettingen. Torsdag koster for eksempel en langsidebillett for en voksen 500 kroner.

Også de norske spillerne synes det er trist at så folk har vist interesse for den kommende landskampen.

– Folk kommer om vi vinner

– Som fotballspiller ønsker man selvfølgelig at flest mulig dukker opp på Ullevaal og støtter oss. Vi spiller og representerer landet vårt, forhåpentligvis skal vi begeistre så mye at det kommer flere på de neste kampene, sier Sander Berge.

Midtbanespilleren sier han «ikke har sett på billettprisene».

– Om prisene er for høye er opp til å andre vurderer, sier Genk-spilleren.

Bjørn Maars Johnsen tror folk vil komme med to norske seire (Kypros hjemme torsdag, Bulgaria borte søndag).

– Jeg skulle ønske de hadde hatt mer tro på oss. At de var mer patriotiske. Vi spillere er veldig patriotiske. Og kanskje dette ikke er en like spektakulær kamp som om det for eksempel var Nederland eller Spania vi møtte? Men vi spillere må uansett vise resultater for å vinne folkets tillit.

– Men dere har vunnet fire kamper på rad?

– Ja. I neste runde i oktober har vi to hjemmekamper (Bulgaria og Slovenia). Trolig blir folk mer interessert dersom vi vinner de to vi skal spille nå.

Kristoffer Ajer skal i hvert fall bidra tio at de kommer flere folk allerede torsdag.

– Jeg bidrar med en god del billetter til min familie, så da blir det i hvert fall 5600 på Ullevaal. Det blir så bra, det, gliser Celtic-stopperen.

– Hva tror du er årsaken til det labre oppmøtet?

– Kanskje mange sitter på gjerdet og avventer gode prestasjoner. Vi har vunnet fire på rad nå, mend et har vært treningskamper. Det blir viktig å hevde seg med én gang i Nations League og ta poeng.