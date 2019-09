MDG-topp stoppet Gamst Pedersens oppdrettsplaner

Her er dommen som redder VM-drømmen

Saken oppdateres.

Påtroppende ordfører Ørjan Jensen (MDG) i Vardø kommune vil jobbe for at det ikke blir etablert åpne oppdrettsanlegg i kommunen i neste periode, sier han til Fiskeribladet.

– Velgerne stemte fram partier med dette synspunktet med over 50 prosent av stemmene. Selvfølgelig er ikke oppdrett i åpne anlegg aktuelt i perioden, sier han.

Jensen vil samtidig påvirke partier og myndigheter til å stille strengere krav til oppdrettsnæringen.

Gamst Pedersen sikret seg en opsjonsavtale med Vardø kommune i februar i år. Avtalen skulle gi selskapet han representerer, Vardiar AS, førsterett på en lokalitet som skulle åpnes i forbindelse med rullering av kystsoneplanen. Avtalen skapte store reaksjoner blant fiskere i Vardø da det viste seg at oppdrettsanlegget skulle lokaliseres på et viktig kongekrabbefelt i Varangerfjorden.

Planene ble støttet av Arbeiderpartiets ordførerkandidat Robert Jensen i Vardø kommune. Arbeiderpartiet mistet imidlertid flertallet kommunevalget. Miljøpartiet De Grønne fikk 23,2 prosent av stemmene.

