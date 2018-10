Maalen gjør to endringer på Ranheim-laget

Seks tegn på at du sover for mye

Saken oppdateres.

Ranheim ligger svært godt plassert på tabellen foran årets nest siste hjemmekamp. Bydelsklubben befinner seg på femteplass med 39 poeng, fremst i den gruppen av lag som hverken kjemper om medalje eller mot nedrykk.

Med tre poeng i dag kan Ranheim også ha en viss mulighet til å ta igjen Haugesund, som ligger åtte poeng foran, på fjerdeplass. De to lagene møtes i Haugesund i neste serierunde.

Kveldens motstander i Fjæra er Lillestrøm, som kjemper en knallhard kamp om å unngå nedrykk. «Kanarifuglene» ligger for øyeblikket på kvalikplass, tre poeng foran Stabæk. Det er jevnt i bunnen av tabellen, og LSK har kun ett poeng opp til Bodø/Glimt, og to opp til Start og Strømsgodset, som slo Vålerenga lørdag kveld.

Reginiussen tilbake

Ranheim-trener Svein Maalen gjør to endringer fra kampen mot Bodø/Glimt i forrige runde. Da sonet Mads Reginiussen for to gule kort, og Sondre Sørløkk fikk sjansen på midtbanen.

I dag er Reginiussen tilbake, sammen med Aslak Fonn Witry på høyrebacken. Det betyr benken for backvikar Øyvind Alseth og Sørløkk. Der sitter også Michael Karlsen, som har slitt med lyskeproblemer i det siste.

Ranheim (4–3–3): Even Barli - Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs - Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Ola Solbakken, Andreas Helmersen, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Michael Karlsen, Øyvind Storflor, Joachim Olufsen, Mats Lillebo, Sondre Sørløkk.

Lillestrøm (4–5–1): Markos Maric - Simen Rafn, Marius Amundsen, Stefan Antonijevic, Simen Kind Mikalsen - Kristoffer Ødemarksbakken, Ifeanyi Mathew, Erik Brenden, Daniel Alexander Pedersen, Fredrik Krogstad - Thomas Lehne Olsen.

Benken: Matvei Igonen, Mats Haakenstad, Gary Martin, Erling Knudtzon, Viashima Ayagwa, Erik Sandberg, Aleksander Melgalvis.