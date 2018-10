Manchester United-legende blir TV 2-ekspert

Dersom en marsboer hadde landet her ville den fått et svært dårlig inntrykk av Norge

Saken oppdateres.

Kanalen viser to Champions League-kamper fra denne ukens runde, og den nye eksperten blir å se allerede i forbindelse med tirsdagens oppgjør mellom Manchester United og Valencia.

– Vi har en klar målsetting om å utvikle Champions League-produktet i Norge, og det handler ikke minst om å tilby publikum de beste og mest innsiktsfulle formidlerne av fotball. I denne klassen hører Ryan Giggs – Manchester United-legende, Champions League-vinner og walisisk landslagssjef – hjemme, sier Vegard Jansen Hagen, sportssjef i TV 2.

Ryan Giggs vant 34 trofeer i løpet av sin eventyrlige karriere som Manchester United-spiller, deriblant 13 Premier League-titler. 44-åringen har spilt 151 kamper i Champions League og vunnet turneringen to ganger.

– Jeg gleder meg veldig til denne jobben. Norge har alltid betydd mye for meg. Jeg husker godt fra tiden jeg var involvert i supporterklubbene i Skandinavia som spiller. Jeg har vokst opp og levd i Manchester nesten hele livet, men det er når man kommer til andre land – egentlig over hele verden – at man ser hvor stor klubben er og hvor mye den betyr for mennesker, sier Giggs.

Waliseren kommer først og fremst til å bidra fra arenaene i Champions League.

