Manchester United-stjerne følte seg deprimert: – Det er ikke noe man egentlig snakker om

Saken oppdateres.

I et åpenhjertig intervju med avisen The Times , gjengitt av BBC , forteller Uniteds nåværende assistenttrener at situasjonen ble så ille at han ikke ønsket å være med det engelske landslaget til fotball-VM i 2010.

– Det var bunnpunktet i karrieren min, forteller Carrick om tabben som utløste de tunge tankene.

FÅTT MED DEG DENNE? Mourinho fikk en betryggende SMS fra klubbledelsen

Startet med feilpasning

United var regjerende mester og knepen favoritt i Champions League-finalen mot Barcelona, men kampen endte 2-0 i spansk favør. Carrick tok på seg skylden for tapet etter at han hadde rotet bort ballen i oppbyggingen til Barcelonas 1-0-mål.

– Jeg klandret meg selv for det målet. Jeg spurte meg selv: «hvorfor gjorde jeg det?». Og derfra rullet snøballen. Det ble et tøft år etter det. Det tok lang tid å komme over, sier Carrick.

– Jeg hadde vunnet Champions League året før, men det var totalt irrelevant. Jeg følte meg deprimert. Jeg var virkelig langt nede. Jeg kan se for meg at det er slik depresjon er, fortsetter han.

LEST DENNE? Laget er forvandlet etter at de hentet Wayne Rooney

Tungt VM

Aller verst ble det da han dro til VM i Sør-Afrika med det engelske landslaget. Carrick slet med å motivere seg til kampene.

– Det var drømmen min å være i VM. men sannheten er at jeg ikke ønsket å være der. Jeg ville bare være hjemme, sier mannen som i alt fikk 34 engelske landskamper og spilte 464 kamper for Manchester United i løpet av tolv sesonger.

Midtbanemannens kone og foreldre visste om Carricks problemer, men han holdt det skjult for lagkameratene.

– For det meste holdt jeg det for meg selv. Det er ikke noe man egentlig snakker om i fotballen. Jeg har ikke snakket om det før.

(©NTB)