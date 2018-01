Manchester United topper pengeligaen. Her er Europas 20 rikeste klubber.

Forskere har trolig funnet ny behandling for kvinner med kraftig mensen

Med omsetning på 676 millioner euro (6,5 milliarder kroner) i sesongen 2016-17 sikret United førsteplassen 1,7 millioner euro foran Real Madrid.

Barcelona og Bayern München tar de neste plassene på listen, som ellers domineres av Premier League-klubber. Hele 10 av de 20 første plassene er besatt av engelske klubber, flere enn noen gang før.

Samlet omsetning for de 20 første på listen vokste 6 prosent fra sesongen før, til rekordsummen 7,9 milliarder euro (73 milliarder kroner).

Manchester Uniteds seier i europaligaen var avgjørende for at laget greide å holde førsteplassen. Real Madrid var nær ved å ta over etter en sesong hvor klubben vant både mesterligaen og La Liga, men nådde ikke helt til topps.

Premier League har fem klubber i topp 10 og altså ti klubber i topp 20, hjulpet av inntektene fra den første sesongen i en ny og lukrativ TV-avtale for den engelske toppserien.

TV-inntekter

Overføringsrettigheter er nå den største enkelte inntektskilde for klubbene i tetsjiktet i pengeligaen. Det utgjør 45 prosent av klubbenes inntekter, og det spekuleres i at selskaper som Amazon og Facebook kan øke inntektene ytterligere ved å kaste seg inn i rettighetskampen for fullt.

– Deloittes pengeliga for fotballen har et engelsk preg i år, og det er ikke overraskende når vi ser på den nye rettighetsavtalen til Premier League og på europacupprestasjonene, sier Tim Bridge, som leder idrettsavdelingen i Deloitte.

– Premier League er nå i prosessen med å innhente anbud på neste avtale fra 2019-20-sesongen, og utfallet av dette blir avgjørende for hvordan pengeligaen vil se ut framover.

Avtalene avgjør

Premier League-avtalen har vokst med 70 prosent hver av de to siste gangene.

– Skjer det igjen, vil pengeligaen utvilsomt bli enda mer engelskdominert. Blir veksten mer moderat, kan klubber fra andre ligaer klatre på listen, sier Deloitte-konsulent Timothy Bridge til AFP.

– Tyskland har en ny TV-avtale som gjelder fra denne sesongen, og den vil få betydning. Det vil også framtidige spanske avtaler. Dessuten vil det nye formatet i mesterligaen trolig gi klubber i andre land, som Italia, et dytt oppover.

Ved siden av 10 klubber fra England inneholder topp 20-listen tre klubber fra Spania, tre fra Tyskland, tre fra Italia og en fra Frankrike.

Topp 20

Dette er pengeligaen, med omsetning i euro i sesongen 2016-17. Tallet i parentes angir plassering i 2015-16:

1) Manchester United 676,3 (1),

2) Real Madrid 674,6 (3)

3) Barcelona 648,3 (2)

4) Bayern München 587,8 (4)

5) Manchester City 527,7 (5)

6) Arsenal 487,6 (7)

7) Paris Saint-Germain 486,2 (6)

8) Chelsea 428 (8)

9) Liverpool 424,2 (9)

10) Juventus 405,7 (10)

11) Tottenham 355,6 (12)

12) Borussia Dortmund 332,6 (11)

13) Atlético Madrid 272,5 (13)

14) Leicester 271,1 (20)

15) Inter 262,1 (19)

16) Schalke 230,2 (14)

17) West Ham 213,3 (18)

18) Southampton 212,1 (-)

19) Napoli 200,7 (-)

20) Everton 199,2 (-).