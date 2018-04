Manchester United utsatte Citys gullfest etter imponerende snuoperasjon

«Besk komedie om Stalin er så god at russerne ikke får se den» 5

Tre drept etter at bil kjørte inn i folkemengde i Tyskland

Kalla fikk beskjeden et døgn etter alle andre: – Vanskelig å forstå

Månedens film i april på Cinemateket er et hverdagslig europeisk mesterverk 6

Molde-backen er glad han slipper å møte sin tidligere lagkamerat: – En stor fordel for oss

Satte Liverpool og Manchester United under press om 2. plassen

Stengel ble hetset av Klanen: – Regnet ikke med at det skulle være om mamma

Saken oppdateres.

Manchester City 2–3 Manchester United

Realiteten var følgende før lørdagens Manchester-derby: City ledet serien med 16 poeng med seks runder igjen, og ville sikret seriegullet med seier mot United.

Og etter første omgang var det få som trodde at Manchester United kunne komme tilbake. Vincent Kompany stanget inn sitt annet mål for sesongen til 1-0, før Ilkay Gündogan la på til 2-0 rett etter halvtimen spilt.

I annen omgang var det imidlertid kun bortelaget som fikk nettsus. Utskjelte Paul Pogba scoret to mål og utlignet til 2-2 mellom 53. og 55. minutt, før Chris Smalling ordnet 3-2 på en dødball.

– Etter første omgang syntes vi synd på oss selv. Vi ville gå ut og spille med stolthet, og vi fortjente det til slutt, sa Smalling til Sky Sports.

– Mourinho sa ikke mye i garderoben i pausen, da alle spillerne visste at vi hadde gjort en dårlig forestilling. Han sa at vi ikke ville være klovner som så dem få seriegullet, la han til.

Manchester City pepret målet til David de Gea i sluttminuttene, men ballen gikk enten i stolpen eller på en god spansk keeper.

Psykologisk spill

Manchester City måtte dermed legge champagnen tilbake på is. Manchester City kunne skrevet seg inn i historiebøkene med en rekordrask tittel. Rekorden kunne de ha tatt fra Manchester United som i 2001 sikret seriegullet 14. april.

Seriegullet var nesten delt ut på forhånd av José Mourinho, da han uttalte før kampen at han ikke tenkte på å utsette Citys gullfest. Han tenkte kun på å ta seriesølvet.

– Det som motiverer meg er å bli nummer to, sa Mourinho før byderbyet.

– Vi har ligget som nummer to i mange måneder og det er vårt mål. For å bli nummer to trenger vi poeng, fortsatte portugiseren.

Medaljekamp

Og i sølvkampen tok Mourinhos menn initiativet lørdag. Jürgen Klopp og tredjeplasserte Liverpool sparte spillere før returoppgjøret i mesterligaens kvartfinale mot Manchester City og klarte ikke å vinne mot Everton tidligere lørdag.

0-0 mellom Liverpool og Everton og 2-1-seier til Tottenham over Stoke betyr at det skiller fire poeng mellom tabelltoer Manchester United og Liverpool og Tottenham på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. Liverpool og Tottenham har samme poengsum.

Manchester United og Tottenham har 32 kamper spilt denne sesongen, mens Liverpool har 33.