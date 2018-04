Manchester Uniteds fadese gjorde Manchester City til ligamestere: – Pinlig

Skal Venstre bare være et parti for byfolk?

Manchester United–West Bromwich 0–1

Det har i praksis vært avgjort lenge, men nå er det ikke lenger noen tvil: Manchester City er Premier League-mestere sesongen 2017/2018.

Det ble klart etter at Manchester United gikk på et overraskende nederlag mot bunnlaget West Bromwich.

Tapet gjør at Manchester United har 16 poeng opp til Manchester City. Med fem kamper igjen å spille er det et forsprang som er umulig å innhente.

– Ordet er pinlig. Dette var en fryktelig kamp av Manchester United, oppsummerte TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid.

– Dette hadde jeg aldri trodd, supplerte fotballekspert Petter Myhre.

Overraskende nederlag

Manchester City kunne avgjort gullkampen i møte med nettopp Manchester United forrige helg, men da greide de røde djevlene å snu fra 0–2 til 3–2 i en forrykende andre omgang.

At Manchester United skulle følge opp den prestasjonen med å tape for ligaens dårligste lag på egen bane, var det ikke mange som hadde trodd. Men det var akkurat det som skjedde søndag. Jay Rodriguez ble matchvinner med sin scoring et drøyt kvarter før slutt.

– City har vunnet tittelen fordi de har fått flere poeng enn alle andre. Det er urettferdig å si at City vant tittelen fordi United ikke vant, sier Manchester United-manager José Mourinho til Sky Sports.

1 - Pep Guardiola is the first Spanish manager to win the English top-flight title. Pioneer. pic.twitter.com/9Br1HQZxyt — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2018

Manchester United burde hatt et straffespark i den første omgangen da Ander Herrera ble felt, men totalt sett var det en svært skuffende forestilling.

Paul Pogba fikk mye ros etter seieren over Manchester City. I etterkant gikk Mourinho ut og ba om mer stabilitete fra midtbanestjernen. Men den portugisiske manageren fikk ikke svarene han var ute etter mot West Bromwich. Pogba ble byttet ut før det var spilt en time.

City jakter rekorder

Manchester City gikk lørdag kveld seirende ut av toppkampen mot Tottenham. Det var viktig etter en rekke som hadde bestått av tap for Manchester United samt to tap for Liverpool og dermed Champions League-exit.

Etter seieren over Tottenham sa manager Pep Guardiola at han hadde planer om å tilbringe søndagen på golfbanen mens Manchester United møtte West Bromwich. Han fikk nok uansett raskt med seg at ligatittelen var i boks.

Det er et resultat av en smått utrolig sesong. Guardiolas menn jakter flere rekorder.

De står nå med 87 poeng. Det betyr at de kan slå Premier League-rekorden på 95 poeng (Mourinhos Chelsea i 2004/2005-sesongen). De kan også bli det mestscorende laget i Premier League-historien.

Dette er Manchester Citys femte ligagull. Tre av dem er kommet de siste syv sesongene.

Hva med neste sesong?

Denne sesongen kan den Abu Dhabi-eide klubben spasere inn til ligagull. Guardiola har flyttet grenser i engelsk fotball.

Spørsmålet nå er hva som skjer neste sesong. En rekke klubber kommer til å investere tungt på overgangsmarkedet i et forsøk på å innhente forspranget.

– Jeg blir overrasket om de er så overlegne neste sesong. De har vært så ekstremt gode denne sesongen. Å følge opp det, blir vrient, vurderer Petter Myhre.

TV 2-eksperten mener imidlertid at måten City sikret ligatittelen på, kan slå positivt ut neste sesong.

– Dette er en kjedelig måte å vinne serien på. Forrige helg var stadion pyntet til fest. Hadde de vunnet da, hadde de tenkt at de vant på den nesten kuleste måten det er mulig å vinne på. Det gjorde de ikke. Og de røk ut av Champions League. Det gjør at de fortsatt kan være i angrepsposisjon, sier Myhre.

Etter tapet for West Bromwich ble José Mourinho spurt om United kan utfordre City neste sesong.

– Jeg stoler på mitt arbeid. Jeg har vunnet Premier League tre ganger. Sist gang var ikke for 20 år siden, men tre. Jeg vet hvordan man vinner, og jeg har troen på meg selv, svarte han.