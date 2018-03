Før kampen bestemte Pedersen seg for å gjøre noe annerledes. Så ble han historisk: - Det har vært mye snakk

For Emma (18) begynte det hele med korps - nå er hun på TV-skjermen sammen med John Carew og Ane Dahl Torp

Saken oppdateres.

STRØMSGODSET - STABÆK 2–2

DRAMMEN: I noen små kalde minusgrader, startet en av årets medaljekandidater, Strømsgodset, seieren hjemme mot Stabæk.

Drammenserne har nemlig blitt tippet blant de tre beste av samtlige store aviser i Norge. Kanskje først og fremst på grunn av sin forrykende angrepsrekke.

Og det var særlig én av de offensive spillerne som utmerket seg.

Historiske Pedersen

For Marcus Pedersen så utrolig pigg ut fra start. Allerede etter 17 sekunder scoret Pedersen kampens første mål da han kom alene med keeper. Det er det raskeste målet i en serieåpningen i norsk toppdivisjon siden seriesystemet ble lagt om i 1961.

– Det gikk fort. Jeg var litt overrasket at ballen kom til meg, men det var deilig at den gikk inn, sier Pedersen etter kampen.

Han var høyt og lavt, vant ballen og kom til flere gigantiske sjanser. Som brassen i det 70. minutt, da han fikk et innlegg bak seg og kastet seg rundt. Ballen var på vei mot lengste kryss da Stabæks keeper fikk vippet den over målet.

– Jeg fikk en god start i dag. Var mye innblandet i dueller og fikk mye ball. Det er da jeg er best. Jeg bestemte meg egentlig før kampen om at jeg skulle være litt mer på mål enn jeg har vært før, sier Pedersen forsiktig.

– Hvorfor bestemte du deg for det nå? Og hvorfor har du ikke bestemt deg for det tidligere?

– Det er kanskje det jeg har savnet litt, å få ballen i beina. Jeg må komme litt mer rettvendt og få litt flere skudd. Jeg har kanskje jobbet litt med det, å komme meg mer rettvendt.

– Det har vært mye snakk om meg

– Det var kanskje den beste kampen jeg har sett han spille siden jeg kom hit, slo Sttømsgodsets trener, Tor-Ole Skullerud fast etter kampen.

Treneren mente Pedersen var lagets desidert beste, men da Pedersen møtte pressen, virket innbittheten å være lagt igjen i garderoben. To mål til tross, Pedersen ønsket å score flere.

– Selvfølgelig ønsket jeg å score flere. Jeg hadde muligheten, det er jo bra at jeg hadde muligheten til jeg kunne score tre, sier Pedersen forsiktig før vi gir han muligheten til å bruke litt større ord om seg selv:

– Er Marcus Pedersen anno 2018 faktisk så god?

– Jeg har alltid vært så god, smiler Pedersen, før den forsiktige tonen igjen kommer frem:

– Det har vært mye snakk om meg, at jeg kanskje ikke er så god som jeg skal være. Jeg fikk en god start i dag, jeg skal prøve å fortsette sånn, sier Pedersen.

To mål etter tre minutter

I minusgradene i Drammen tok det ikke mer enn 20 sekunder før årets første eliteseriemål ble scoret. På den snødekte kunstgressbanen slo Jonathan Parr langt. Stabæk-stopper Andreas Hanche Olsen headet ballen rett ned i beina til Pedersen som plutselig var alene med keeper. Fra ti meter var Godsets spiss sikker.

Det var ikke mange snøfnugg som hadde rukket å legge seg på gresset før også eliteseriens andre mål ble satt inn på Marienlyst. Denne gangen var det Stabæk som slo langt. Ohi bommet litt i nedtaket, før ballen spratt til Franck Boli. Han var like sikker som Pedersen nettopp hadde vært.

1–1 sto det før det var spilt tre og et halvt minutt.

Deretter var det mye frem og tilbake. Begge lag hadde muligheter, men det var bortelaget som skapte de største.

Da var det kanskje også fortjent at Ohi sikret ledelse til pause for Stabæk. Boli spilte han gjennom med en bakromspasning. Presset fra Strømsgodsets forsvarer var ikke nok, Ohi banket ballen rett over hodet til Godsets keeper, Espen Bugge Pettersen.

– Jeg har et mål om å komme meg ut. Alle ser etter spisser som scorer mål, så det var bra, sier Ohi etter kampen.

Han legger ikke skjul på at det var litt surt ikke å bli solgt i løpet av vinteren. Nå skal ikke det gjenta seg. Han bare skal spille utenlands. Selv sier han at «det er mange som følger med».

– Hvor sannsynlig er det at du forlater Stabæk til sommeren?

– Det kommer jo an på hvor mange mål jeg scorer. Scorer jeg mye, så er sannsynligheten stor. Scorer jeg ikke så mye, er muligheten der fortsatt. Det er stor sannsynlighet for at jeg kan bli borte.

Historien gjentok seg

Den andre omgangen startet omtrent som den første. Denne gangen tok det riktignok fem minutter før Hanche Olsen nok en gang klarerte elendig. Nok en gang havnet ballen i beina til Marcus Pedersen. Nok en gang var han sikker fra rundt ti meter.

Men i denne omgangen svarte ikke Stabæk umiddelbart. Isteden var det hjemmelaget som presset på for sitt tredje.

Et stolpeskudd, en farlig brasseavslutning og en gigantisk sjanse senere, måtte likevel Strømsgodset innse at seieren glapp.

I Drammen virket hjemmepublikumet å være halvveis fornøyd med det. Det samme virket bortesupporterne å være.