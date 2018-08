Marerittkveld for Brann: Mistet tabelltoppen etter keepertabbe

Ranheim jakter sin første seier på to måneder: Superveteranen tilbake i startoppstillingen

Salmar skal bygge ny laksefabrikk for 675 millioner kroner

Flere skutt og drept under dataspillturnering i Florida

Solskjær etter Molde-kollaps: – Best at jeg ikke sier så mye nå

Ranheim sendte Molde ut av gullkampen: - Denne seieren er både for oss og RBK

For 12 år siden sang fansen for en RBK-legende. Nå er de forelsket på nytt

Argumentet er så dumt at det snart klikker for meg

Marerittkveld for Brann: Mistet tabelltoppen etter kjempetabbe

Her forlater en sønderknust Helland banen: - Går an å stille spørsmål

Ranheim sendte Molde ut av gullkampen: - Denne seieren er både for oss og RBK

For 12 år siden sang fansen for en RBK-legende. Nå er de forelsket på nytt

Her forlater en sønderknust Helland banen: - Går an å stille spørsmål

Marerittkveld for Brann: Mistet tabelltoppen etter kjempetabbe

Her forlater en sønderknust Helland banen: - Går an å stille spørsmål

Flere skutt og drept under spillturnering i Florida

Saken oppdateres.

Vålerenga – Brann 2–0

VALLE: Etter Rosenborgs 4–3-seier tidligere på kvelden, var presset på Brann. Men gjestene fra Bergen klarte ikke å gjøre jobben i Oslo, tapte 2–0 for Vålerenga og dermed er Rosenborg serieleder i det ti serierunder gjenstår. De er to poeng foran Brann.

Typisk nok var tidligere Brann-spiller Amin Nouri avgjørende, da han satte inn 1–0 etter en snau time. Han fyrte av et skudd fra distanse. Det gikk rett på Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger, som klarte å fomle ballen i målet. På overtid sendte Brann alt opp, og Vålerenga-unggutt Felix Horn Myhre fikk æren av å sette inn nummer to.

Dermed har Vålerenga fått en etterlengtet opptur, med to strake seire i serien etter en blytung periode. For Brann ble det en tung kveld, som endte i deres tredje tap for sesongen – det første mot en annen motstander enn Molde.

– Det er to godt organiserte lag som nuller hverandre ut. Men jeg mener vi har litt mer kreativitet, og det avgjør kampen, sier en meget fornøyd Ronny Deila.

– De er hakket bedre enn oss alt i alt. De styrer kampen. Vi gir dem litt store rom. Det er en kamp litt under pari, oppsummerer Brann-trener Lars Arne Nilsen.

RBKs nysignering viste seg frem igjen: Jebali herjet i målfest: Scoret i tredje kamp på rad

Nære mot gamleklubben

Vålerenga har slitt, men fikk en forløsende seier mot Tromsø i forrige serierunde. I den første omgangen søndag var det vanskelig å se at det skiller syv plasser på tabellen mellom Vålerenga og Brann.

Hjemmelaget var til tider friske, og gjestene fra Bergen slet med å ta initiativet.

Jonatan Tollås Nation var nær å heade en corner i mål etter cirka halvspilt omgang. Like etterpå var tidligere Brann-spiller Bård Finne nære da han testet skuddfoten fra cirka 20 meter. Like utenfor.

Ikke overraskende fikk samme Finne en pipekonsert fra bortesupporterne hver gang han rørte ballen.

Vålerenga hang godt med, men det var likevel Brann som hadde omgangens største sjanse. Et innlegg falt ned på bakre stolpe, og der fikk Gili Rolantsson stå fullstendig upresset. Avslutningen ble stoppet av en flott redning av Adam Larsen Kwarasey.

Debuterte for ny klubb: Fem dager i Nederland: Ødegaard har allerede satt klubbrekord

Scoret mot gamleklubben

Finne var frisk før pause, men det var en annen tidligere Brann-spiller som skulle straffe gjestene. Amin Nouri spilte i Bergen ut fjorårssesongen. Søndag kan han ha spolert et potensielt seriegull for sin tidligere klubb, med sitt første mål i Vålerenga.

Høyrebacken fyrte av fra distanse, og ballen gikk i målet etter en mildt sagt svak involvering av Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger. Avslutningen traff nemlig midt på østerrikeren. Likevel klarte han å fomle ballen i nettet.

– Ballen fløy på en merkelig måte. Den var virkelig vanskelig, mener Sahin-Radlinger selv.

Han får støtte av trener Lars Arne Nilsen.

– For meg ser det ut som den flakker skikkelig, men det er jo mulig å ta den, sier han.

«Amin hater Bergen by», sang klanen for å strø ekstra salt i såret på gjestene.

Ti minutter senere kunne det blitt enda bedre for hjemmelaget, og gått fra ille til verre for gjestene. Bård Finne dro seg nydelig løs, men avslutningen fra drøye fem meter ble reddet. En gedigen mulighet.

Brann satte inn en form for sluttspurt, men det ville seg ikke. Dermed ble det tre poeng tapt i gullkampen. Og helt på tampen ble altså 1–0 til 2–0.