Marerittminutter ødela for Norge: EM-drømmen knust

Saken oppdateres.

NORGE - TYSKLAND 0–2

Tyskland ble for sterke for Norges J19-landslag i EM-semifinalen og vant 2-0. De norske jentene må ta til takke med bronse.

Tyskerne kunne juble for finaleplass etter scoringer av Melissa Kössler og Anna-Lena Stolze. EM er dermed over for de norske jentene.

Siden det ikke spilles bronsefinale, ender Norge og den andre semifinaletaperen på delt tredjeplass og får bronsemedaljer.

Fotball-J19: Norge – Tyskland 0-2 EM-sluttspillet fotball J19 i Biel, Sveits fredag, semifinaler: Norge – Tyskland 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Melissa Kössler (45), 0-2 Anna-Lena Stolze (47). Dommer: Eleni Antoniou, Hellas. Gult kort: Noor Eckhoff (44), Norge, Lara Schmidt (63), Tyskland. Lagene: Norge (3-4-3): Linn-Mari Nilsen – Camilla Huseby, Malin Sunde, Joanna Bækkelund – Emilie Woldvik, Noor Eckhoff (Linn Huseby fra 66.), Thea Bjelde (Runa Lillegård fra 86.), Vilde Gullhaug Birkeli – Emilie Nautnes, Andrea Norheim (Olaug Tvedten fra 81.), Sophie Haug. Tyskland (4-2-3-1): Stina Johannes – Verena Wieder (Lisann Kaut fra 23.), Lisa Ebert, Lara Schmidt, Meret Wittje – Marie Müller, Sydney Lohmann – Gina-Maria Chmielinski (Anna-Lena Stolze fra 25.), Paulina Käte Krumbiegel, Melissa Kössler – Nicole Anyomi (Noemi Gentile fra 89.). Tyskland møter enten Spania eller Danmark i finalen som spilles i Biel mandag.

Norge hadde mye ball, men slet med å omsette sjansene. Tyskerne åpnet best, og etter fem minutter smalt Melissa Kössler ballen i tverrliggeren.

Kössler fikk likevel revansje rett før pause. En tysk dødball gikk gjennom hele feltet og endte til slutt hos Turbine Potsdam-spilleren. Et meget passivt norsk forsvar og en nølende og usikker keeper, Linn-Mari Nilsen, måtte se at Kössler sikret 0-1.

Vondt ble til verre like etter pause. Kun to minutter var spilt da Paulina Krumbiegel sendte gjennom en herlig gjennombruddspasning. Ballen nådde Anna-Lena Stolze, som banket inn 0-2 lavt i motsatt hjørne.

Norge hadde ingen stor dag i sveitsiske Biel. Andrea Norheim var nærmest da hun klemte til fra 20 meter etter 67 minutter. Tyskernes sisteskanse fikk noen fingertupper på skuddet og gjorde at ballen endte i metallet før forsvaret klarerte til corner.

Marie Müller var svært nære med å punktere kampen på overtid da tyskerne kontret, men ballen endte nok en gang i tverrliggeren. Dermed ble sluttresultatet 0-2 og det ble tysk jubel i Sveits.