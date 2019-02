Vi har besøkt den australske «gullrekka»: – Det skal litt til for å bomme på vær og strandliv

Mistet last på E6

Vindkraftanlegg nummer to på gang i Snillfjord

For lav bemanning i flere private barnehager

Ny nedtur for de norske hoppgutta i VM: - Beklager at vi skuffer alle

Marerittomgang for Solskjær da United klarte uavgjort mot ligalederen

Premier League direkte: Uavgjort for Solskjærs United

For lav bemanning i flere private barnehager

Ny nedtur for de norske hoppgutta i VM: - Beklager at vi skuffer alle

Marerittomgang for Solskjær da United klarte uavgjort mot ligalederen

Saken oppdateres.

Manchester United-Liverpool 0–0

OLD TRAFFORD: Ole Gunnar Solskjær hadde akkurat lagt bak seg en forferdelig omgang. Ikke nok med at han hadde skadeproblemer før kamp, i løpet av de 45 første minuttene måtte han gjøre alle de tre byttene.

De som fryktet at hjemmelaget skulle klappe sammen som mot Paris Saint-Germain tok imidlertid feil. Fem minutter ut i den andre omgangen reiste plutselig hele Old Trafford seg, klappet og sang høylytt om sin norske manager.

De ti neste minuttene var det bedre stemning enn det på noe øyeblikk har vært i hans regjeringstid. Over 70.000 hjemmesupportere løftet laget frem til det som til slutt ble ett poeng mot erkerivalen.

I oppkjøringen manglet det ikke på United-frelste som fortalte at dette var Solskjærs største kamp som sjef så langt. Ikke bare betydde de 90 minuttene mye for Uniteds sjanser i ligaen, de kunne også svekke erkerivalens muligheter i kampen om ligatittelen. Med 0–0 leder Liverpool nå serien ett poeng foran Manchester City.

Blytung omgang

Da lagene marsjerte ut fra tunnelen snudde han seg og klappet til de trofaste på tribunen Stretford End. Samtidig vinket han og smilte til venner og kjente.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før ansiktsuttrykket endret seg og fortalte om en bekymret mann. Den første omgangen utviklet seg til et uvanlig skademareritt for nordmannen.

Før dommeren blåste av til pause var han tvunget til å gjøre alle sine tre bytter.

Ander Herrera var den første som tuslet av etter 20 minutter. Da hadde også Marcus Rashford store problemer. Da Jesse Lingard gjorde seg klar til å komme inn fem minutter senere, var det imidlertid Juan Mata som gikk av banen. Da hadde også han skadet seg.

Uflaksen fordelte seg imidlertid noe da Roberto Firmino tråkket kraftig over og måtte gi seg etter en halvtime. Jürgen Klopp satte inn Daniel Sturridge.

Lingard byttet både inn og ut

Innbytter Lingard ble meldt kampklar i siste liten. Da det gjensto fem minutter av den første omgangen fikk han kampens første gigantiske sjanse. Han ble på vakkert vis spilt gjennom av Romelu Lukaku, men keeper Alisson Becker hentet frem en glimrende redning da angriperen prøvde å runde ham.

Det kunne blitt et drømmebytte for Solskjær, men det tok bare et par minutter før det så mer ut som en vond drøm. Lingard satte seg ned på gresset, og måtte gå av banen med smerter i hamstringen.

Liverpool fikk muligheten med to frispark i farlig posisjon, men både James Milner og Mohamed Salah kastet dem bort. Bortelaget hadde ballen 2/3-deler av tiden, men det var kun ved et par tilfeller at de spilte seg i posisjoner som kunne blitt til farlige situasjoner.

Annullert offsidescoring

Til tross for de mange skadene og byttene var det United som startet den andre omgangen best. I de to farligste situasjonene var imidlertid Paul Pogba og Alexis Sánchez i offside da de avsluttet. Det var også Chris Smalling da han på satte Rashford opp på åpent mål 15 minutter før full tid.

Jubelbrølet på Old Trafford stilnet fort da scoringen ble korrekt annullert.

Liverpool slet fortsatt med den siste pasningen. Da Gini Wijnaldum fikk den første store sjansen etter et hjørnespark, ropte han på straffespark da headingen hans gikk utenfor. Det så greit ut at dommeren ikke ga noe annet enn hjørnespark.

Da klokken viste nøyaktig 90 minutter fikk midstopper Chris Smalling en enorm mulighet, men han nådde akkurat ikke frem på innlegget til Romelu Lukaku.

Dermed endte kampen med ett poeng til hvert lag.

Manchester Uniteds fem neste kamper Onsdag: Crystal Palace (borte) i ligaen Lørdag: Southampton (hjemme) i ligaen 6. mars: Paris Saint-Germain (borte) i Champions League 10. mars: Arsenal (borte) i ligaen 16. mars: Wolverhampton (borte) i FA-cupen