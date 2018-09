Marerittstart for Hamrén: – Jeg ber om unnskyldning til hele Island

Saken oppdateres.

Island og Erik Hamrén fikk en marerittstart i Nations League og ble sendt hjem med 0-6 i kofferten av et effektivt Sveits lørdag.

– Først og fremst vil jeg be om unnskyldning til hele Island. Det var et pinlig resultat, sier Hamrén til C More ifølge Aftonbladet.

– Vi mistet alt da 3-0-målet kom. Vi mistet organiseringen og troen. Det er mitt ansvar, jeg skal gi dem håp og tro på det vi gjør, sier 61-åringen.

Etter 45 minutter på sto det 2-0 til Sveits etter at Steven Zuber og Denis Zakira hadde scoret hvert sitt mål med ti minutters mellomrom tidlig i omgangen.

Etter sidebytte måtte Hannes Thor Halldorsson se at Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, Alban Ajeti og Admir Mehmedi score ytterligere fire ganger.

Både Island og Sveits deltok i sommerens VM-sluttspill, men det spørs om islendingene vil fortsette i A-divisjonen særlig lenge med lørdagens innsats. Det var lite som minnet om de siste årenes resultater.

Svenske Erik Hamrén tok over det islandske landslaget etter VM.

