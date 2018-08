Markus Henriksen blir kaptein i Hull

Utsatt for hærverk over 20 ganger i sommer: - Dette er hatkriminalitet

Hull City bekrefter onsdag på sitt nettsted at Markus Henriksen er valgt som klubbens nye kaptein.

Laget fra østkysten av England endte i fjor på 18.-plass i Championship (nivå to), etter at de rykket ned fra Premier League i 2016/17-sesongen.

– Det er en stor ære å få kapteinsbindet i en såpass stor klubb som Hull. Det betyr at jeg har gjort noe riktig, sier Henriksen til klubbens nettsted.

Vet hva rollen innebærer

Den norske landslagsspilleren har vært kaptein i samtlige av Hulls oppkjøringskamper denne sommeren. Der har han gjort sine saker såpass bra at han nå er valgt av trener Nigel Adkins som lagets nye kaptein for 2018/19-sesongen.

– Treneren ville at jeg skulle bære kapteinsbindet, og jeg er klar for å være en leder. Jeg har vært kaptein i mine to tidligere klubber (RBK og AZ, journ. anm.), så jeg vet hva rollen innebærer, sier Henriksen.

Han fortsetter:

– Det er noe spesielt med å være kaptein for et lag i engelsk fotball, og jeg er fast bestemt på å lede laget på en god måte.

Serieåpner mot Aston Villa

Henriksen spilte for Rosenborg frem til 2012, da han ble solgt til nederlandske AZ Alkmaar.

I Eresdevise leverte han 26 mål og 14 målgivende på 108 kamper, før turen gikk videre til Hull på utlån i 2016.

I fjor kjøpte den engelske klubben ham, og han fikk 31 seriekamper for Hull forrige sesong.

Hull serieåpner hjemme mot Aston Villa mandag 6. august.