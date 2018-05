Martin Ødegaard er ferdig i Heerenveen

Her er «Kakekrigen»-Marits beste tips for en perfekt pavlovakake

Saken oppdateres.

Martin Ødegaard har vært ute med skade siden begynnelsen av april, og har derfor ikke vært med i ligainnspurten med sine lagkamerater i Heerenveen. Han pådro seg et brudd i mellomfotsbenet i kampen mot Heracles, og sluttet sesongen tidlig.

Nå bekrefter han i en melding på sosiale medier at hans tid i nederlandsk fotball og Heerenveen er over.

- Jeg har lært så mye i min tid her, og jeg vil alltid tenke tilbake på oppholdet med et smil. Jeg vil takke alle spillerne for alle øyeblikkene vi har hatt sammen, skriver Ødegaard, og fortsetter med å takke trenere, støtteapparat, de frivillige og fansen til klubben.

Benbruddet var det andre skadeavbrekket unggutten har hatt i sin periode i Heerenveen. Han kom til klubben i januar 2017, og har til sammen spilt 44 kamper og scoret fire mål. Han har både fått skryt og slakt under oppholdet i Nederland

I utgangspunktet reiser han tilbake til Real Madrid, men sannsynligheten er høy for at det blir et nytt utlån. Den spanske fotballeksperten Guillem Balague tror det er en sjanse at han fortsetter i nederlandsk fotball, men i en større klubb, som Feyenoord.

Heerenveen avsluttet sesongen med 1–2-tap mot Utrecht lørdag. Det ga 5–5 sammenlagt, og Utrecht gikk videre i den nederlandske europaligakvalifiseringen på bortemålsregelen. Laget havnet på åttendeplass på tabellen i årets sesong.

Morten Thorsby spilte hele kampen på Heerenveens midtbane.