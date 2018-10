Disse tipsene kan spare deg for flere tusen kroner i russetida

Vilhjalmsson tilbake – nå får han sin første startplass på 413 dager for RBK

MMA-eksperter i Norge frykter for sportens omdømme etter skandalekampen

20 døde da limousin med bryllupsgjester kolliderte i New York

Rosenborg sviktet i gullkampen – pipekonsert for ett poeng mot bunnlaget

Medaljehåpet minsker for Ranheim etter tung avslutning

Scoret for fredsprisvinnende onkel – men kampen vil «Mush» bare glemme

Broren til drepte Reza håper en innsamling kan gjøre det mulig for hele familien å komme til begravelsen Reza (17) ble drept i Trondheim - nå håper broren det blir samlet inn nok penger til at familien kan komme i begravelsen

Børsen: Ranheim ble rundspilt, men to fikk sekser på børsen

Sosiale medier kokte over etter TIL-flausen: «Snakk om å komme ned på nordmørsk jord igjen»

Sandnes Ulf-børsen: To spillere skilte seg ut

Scoret for fredsprisvinnende onkel – men kampen vil «Mush» bare glemme

Fem «snakkiser» etter pinlig bortetap for «Gutan»

Saken oppdateres.

Odd 2–0 Ranheim

SKAGERAK ARENA: Odd hadde ikke tapt på hjemmebane i Eliteserien siden mai, og Ranheim ble ikke laget som klarte å gjøre slutt på rekken.

Etter en god første omgang av Ranheim, kom Odd ut som det klart beste laget etter hvilen og blåtrøyene hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Ranheim holdt unna lenge, men i avslutningskvarteret raknet det. En scoring av Steffen Hagen og et selvmål av Ivar Furu gjorde at det ble 2–0-tap og Ranheim går nå inn i landslagspausen åtte poeng bak bronseplasserte Molde, med fem kamper igjen å spille.

Ranheim startet best

Ingen av lagene klarte å feste grepet i en åpning som svingte mye frem og tilbake, men etter seks minutter kunne Ola Solbakken gitt Ranheim ledelsen i sin første eliteseriekamp fra start. 20-åringen spilt fri av Andreas Helmersen og forsøkte å skru ballen i hjørnet, men avslutningen fra 16-meteren ble for svak og gikk rett på Sondre Rossbach, som fikk slått til en resultatløs corner.

Drøye ti minutter seinere fikk nevnte Helmersen heade umarkert fra seks meter etter et bra innlegg fra Erik Tønne.

Forsøket, som gikk en halvmeter over tverrliggeren, kom etter stort press fra Ranheim, som sakte, men sikkert skaffet seg overtaket i oppgjøret. Gjestene fikk likevel ikke betalt for det, utenom et par nye skuddforsøk fra Solbakken som ikke satt Rossbach på de helt store prøvene.

Til gjengjeld var det heller ikke spesielt farlig for Ranheim-keeper Even Barli heller de få gangene Odd var på besøk i Ranheims 16-meter. Før det gjensto fem minutter av omgangen, og da var Ranheim virkelig heldige som gikk til pause uten baklengs.

Gigantiske Odd-sjanser

Odd fikk corner og inne i feltet kom Birk Risa fremover i et voldsomt driv på bakre stolpe. Han fikk stå helt alene på fire meter og ballen nærmest landet på høyrefoten hans, men forsvarsspilleren traff feil og fikk ikke styrt den i nettet.

Like etterpå kom Odd på et nytt angrep langs sin venstreside og Elbasan Rashani slo et strålende innlegg mot bakre stolpe. Der hadde Torgeir Børven ristet av markeringen og stupheadet hardt rett på Barli fra kort hold.

Hjemmelaget kom klart best i gang etter hvilen og lot knapt Ranheim-spillerne låne ballen de første minuttene. Espen Ruud hadde et par forsøk med sin giftige dødballfot, men Svein Maalens lag klarte å ri av det første presset.

Mange balltap

Dessverre for Ranheims del, kom de ikke mer med i kampen. Odd fortsatte å spille dem lavt i banen og blåtrøyene ble løpende mye imellom. Ranheim hadde en del klønete balltap på egen halvdel, og ble nesten straffet for det etter halvspilt omgang.

Odd-forsvaret brøt et utkast fra Barli og fikk raskt ballen opp til Rashani. Fra 18 meter forsøkte han å skru den i lengste hjørnet, men skuddet gikk en meter utenfor stolpen.

Et nytt balltap holdt på å bli skjebnesvangert like etterpå. En langpasning fra Mads Reginiussen ble snappet opp av Birk Risa og Odd spilte Jone Samuelsen gjennom på venstre. Han la inn lavt og inne i feltet forsøkte innbytter Tobias Lauritsen seg på en hælflikk, som ble blokkert av en Ranheim-forsvarer en meter fra mål.

To raske

Etter å ha stanget og stanget, satt til slutt Odds scoring etter 76 minutter, og som så mange ganger før kom det etter dødball fra Ruud. Høyrebacken slo et frispark inn i et farlig område i feltet. Der dukket kaptein Steffen Hagen opp og styrte inn 1–0 baken nølende Barli.

Og vondt ble raskt til verre. Ranheim mistet ballen på egen halvdel og Odd rullet rundt på deres høyreside. Innbytter Erik Broberg ble spilt gjennom i 16-meteren og fra dødlinjen slo han inn og traff en uheldig Ivar Furu i magen, som ikke kunne hindre at ballen spratt inn til 2–0.

Odd kontrollerte seieren inn de siste ti minuttene. Dermed tapte Ranheim igjen etter scoringer i sluttminuttene, for tredje gang på fire runder.