Mediene tippet Eliteserien 2018 – så feil tok de

Saken oppdateres.

Hver eneste eliteseriesesong innledes gjerne med at avisene og TV-kanalene kommer med et tabelltips.

Nå er sesongen ferdig – alle har fått fasiten.

Den viser at både Aftenposten, VG, Dagbladet, TV 2, Eurosport og Nettavisen, Adresseavisen, Fædrelandsvennen, iTromsø og Bergens Tidende tippet riktig seriemester.

Samtlige hadde Rosenborg på toppen i sitt sesongtips.

Deretter var det verre.

De positive overraskelsene

Årets store overraskelseslag, Ranheim, ble forhåndsdømt rett ned i 1. divisjon igjen av de aller fleste. Adresseavisen og iTromsø var de eneste mediehusene som ikke hadde dem på direkte nedrykk.

Men Svein Maalens mannskap fikk skeptikerne til å holde munn. Lagets syvendeplass gjorde de flestes tips til skamme. Lagets gode prestasjoner sørget for at trener Maalen ble kåret til årets trener under Fotballfesten på søndag.

Haugesund og Kristiansund endte på henholdsvis fjerde- og femteplass. Det var det også et fåtall som hadde sett for seg. Ingen tippet noen av de to lagene som bedre enn nummer ni før sesongstart.

Både Haugesund-trener Eirik Horneland og KBK-trener Christian Michelsen var nominerte til prisen Svein Maalen vant.

Slik endte serien Aftenposten tips VGs tips Dagbladets tips TV 2s tips Eurosports tips Nettavisens tips 1. Rosenborg 1 1 1 1 1 1 2. Molde 3 2 2 2 2 3 3. Brann 4 4 4 4 6 4 4. Haugesund 13 14 9 14 13 9 5. Kristiansund 14 13 12 11 10 14 6. Vålerenga 5 6 5 6 5 6 7. Ranheim 15 16 16 15 16 16 8. Sarpsborg 6 5 6 5 4 5 9. Odd 9 8 10 7 9 7 10. Tromsø 8 11 8 12 12 10 11. Bodø/Glimt 12 12 11 9 11 13 12. Lillestrøm 7 7 7 8 7 12 13. Strømsgodset 2 3 3 3 3 2 14. Stabæk 11 10 14 13 8 11 15. Start 10 9 13 10 8 8 16. Sandefjord 16 15 15 16 15 15

Skuffelsen

Den store skuffelsen, sett med forhåndstipsernes øyne, var Strømsgodset. De fleste som på laget fra elvebyen som en mulig tittelutfordrer. Ingen av tipsene i vår oversikt satte dem utenfor topp tre.

Men istedenfor gullkamp, ble det en kamp for overlevelse i landets øverste divisjon. I juni valgte hovedtrener Tor Ole Skullerud å trekke seg. Bjørn Petter Ingebretsen gjorde comeback på midlertidig basis, før han siden fikk jobben permanent.

«BP» fikk laget til cupfinalen (spilles søndag), men Strømsgodset kunne ikke feire trygg plass før siste serierunde var ferdigspilt.

Slik endte serien Adresseavisen Fædrelandsvennens tips iTromsø Bergens Tidende 1. Rosenborg 1 1 1 1 2. Molde 3 3 3 4 3. Brann 5 5 7 3 4. Haugesund 11 10 13 13 5. Kristiansund 15 12 15 9 6. Vålerenga 7 6 8 6 7. Ranheim 14 16 14 15 8. Sarpsborg 4 4 4 5 9. Odd 8 11 5 7 10. Tromsø 10 14 10 14 11. Bodø/Glimt 12 7 12 12 12. Lillestrøm 6 8 6 8 13. Strømsgodset 2 2 2 2 14. Stabæk 9 13 9 11 15. Start 13 9 11 10 16. Sandefjord 16 15 16 16

Så mye bommet de

Vi har regnet ut hvor mange plasseringer hvert mediehus bommet med totalt i sitt tips.

Dagbladet gjorde det skarpest, med «bare» 46 bom totalt.

I motsatt ende av skalaen var iTromsø. De bommet med 68 plasseringer totalt i deres tips.

– Jeg slår meg til ro med at vi hadde Tromsø korrekt plassert (10. plass, jou.anm.). Det er bra at vi hadde Rosenborg og TIL rett, i tillegg til at vi var en av to aviser som ikke hadde Ranheim rett ned, sier iTromsøs sportsredaktør Rune Robertsen, som jobbet med deres tips.