Meling forlater Rosenborg

Det sier Dorsin til rbkweb.no.

Dermed ser det ut til at Meling, som har kontrakt med Rosenborg ut sesongen, har spilt sin siste kamp for klubben.

– Vi visste hele tiden at det trolig kom til å skje noe i sommer, både for vår og hans del. Vi forventet et tilbud, men alt må vurderes, sier Rosenborgs sportslige leder til nettstedet og ramser opp kjøpesum, spillerens ønske og alternativer i troppen som ting som måtte vurderes før Rosenborg bestemte seg.

Etter den vurderingen kom Rosenborg frem til at budet var godt nok.

Dorsin bekreftet overfor Adresseavisen i forrige uke at de i prinsippet var enige med en klubb om en overgang. Da var tidspunktet for overgangen fortsatt uklar, men nå er altså Meling dratt fra byen.

Ifølge franske L’Equipe er han enig med Nimes om en treårsavtale.