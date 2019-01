Mener Manchester United-sjefen bør vurdere Solskjær på fast basis: – Hvis ikke er han gal

- Det var hardere enn jeg trodde. Jeg fikk et lite sjokk da jeg startet.

Saken oppdateres.

På lørdag vant Ole Gunnar Solskjær og Manchester United 2–1 hjemme over Brighton.

Det var storklubbens syvende strake seier under Solskjærs ledelse.

Nordmannen er som kjent ansatt kun på midlertidig basis. Planen er at han skal returnere til Molde etter at sesongen er over i England.

Men det virker som om stadig flere mener Solskjær bør få jobben permanent.

En av dem er Martin Samuel, som er sportssjef i avisen Daily Mail. Han mener klubbdirektør Ed Woodward absolutt bør vurdere å gi Solskjær jobben på fast basis.

– Hvis ikke er han gal, sier Samuel til Sky Sports.

Tror Solskjær-ansettelse gjør det enklere for Woodward

Samuel viser til at klubben kvittet seg med José Mourinho etter flere svake resultater, mens Solskjærs resultater så langt har vært fantastiske.

Han mener også det er en fordel for United at Solskjær vil være mye enklere å få tak i enn Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som også kobles hyppig til managerjobben på Old Trafford.

– Du har en fyr (Solskjær, journ.anm.) som ikke har tapt en kamp ennå, vil jobbe, alle elsker ham og alle liker plutselig deg (Woodward, journ.anm.) fordi du ga han jobben midlertidig. Hvis ikke det appellerer til Woodward, så liker han smerte. Det tror jeg ikke han gjør, sier Samuel.

– Bør respekteres taktisk

Henry Winter er fotballsjef i avisen The Times.

Også han mener United-ledelsen må vurdere Solskjær den dagen en manager skal ansattes fast. Winter roser måten Solskjær har snudd stemningen rundt klubben, men han mener nordmannen har gjort noe enda viktigere.

– Det viktigste han har gjort, er taktisk. Jeg tor alle tenkte at Solskjær ville bringe varmen tilbake og få alle til å spille med et smil om munnen, men de spiller med intelligent. Hvis dette er en veldig lang audition, så ser han ut til å gå videre. Han bør respekteres vel så mye som en taktisk trener som en emosjonell en, sier Winter til Sky Sports.