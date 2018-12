Mener denne Pogba-gesten viser hva Solskjær har gjort med United

Saken oppdateres.

Den norske vikarmanageren var etter strålende fornøyd etter at han ledet Manchester United ut på den ærverdige arenaen for første gang som sjef. Og etter 3–1-seieren over Huddersfield var det spesielt én spiller som stjal overskriftene.

Paul Pogba scoret to ganger og så ut som en helt annen spiller enn hva tilfellet var under José Mourinhos regime.

– Spesielt Pogba ser ut til å nyte managerskiftet. Målene hans var strålende utført og en påminnelse om hvorfor klubben var mer bekymret for å miste ham enn Mourinho i maktkampen mellom spiller og manager, skriver Daniel Taylor i The Guardian.

The Times’ Paul Hirst skriver at Pogba var lagets talisman og stjerne.

– Den Pogba jeg kjenner

Solskjær var naturligvis fornøyd med det han fikk se fra den franske verdensmesteren.

– Det er den Paul jeg kjenner, og som jeg har kjent siden han var juniorspiller. Han har alltid vært en glad gutt med et stort smil i ansiktet. Du er selvsagt glad når du scorer mål og spiller for Manchester United. Det er et stort ansvar, men også en ære. Paul elsker å spille for klubben, han er United tvers igjennom. Han vet hva det betyr å spille for Manchester United, skrøt manageren.

Han fortalte at han snakker med hver enkelt spiller på tomannshånd, og at han prøver å få så mye tid som mulig med hver enkelt. Det gjelder også Pogba.

Fansen og spillerne står sammen

Samuel Luckhurst i lokalavisen Manchester Evening News skriver at Pogba blomstrer nå som ikke Mourinho lenger er sjefen hans.

– Pogbas gest etter kampen viser hvor mye stemningen har snudd i United, skriver Luckhurst, og peker på at playmakeren gikk av banen til høye tilrop som sistemann, etter at han hadde gitt drakten til en supporter.

– Spillerne er igjen på lag med supporterne, skriver journalisten, og sier at Pogba og fansen har fått det de begge ville ha, slår han fast, jevnlige seire og underholdende fotball.

Sam Wallace i The Daily Telegraph skriver at det mest sannsynlig kommer til å bli en annen enn Solskjær som avgjør hva som skjer med Pogba på lengre sikt.

– Men han har to mål og to målgivende pasninger på to kamper under Solskjær, skriver kommentatoren, som mener det er vanskelig å forklare hvorfor en så god spiller som Pogba ikke dominerer nesten hver eneste kamp han spiller på samme måte.