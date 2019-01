Mente Horneland-fotball var kjedelig. Så kom møtet som endret alt

Her kan du se hele Ranheim-kampen i opptak

Saken oppdateres.

17. desember gjestet Gjermund Åsen Rasmus&Saga sist, da som Tromsø-spiller.

Den gang innrømmet Åsen at han ikke var veldig begeistret for hvordan Haugesund spilte angrepsfotball - under ledelse av Eirik Horneland.

En måned senere skrev 27-åringen under for nettopp Hornelands RBK, og denne uka får vi vite årsaken til at Åsen igjen har valgt å spille i svart og hvitt.

Tapt Northug-veddemål

Vi har også viet tid til spillerstall og overgangsrykter. Hvorfor er stallen så mye slankere enn i desember - og hva skjer framover?

Som eneste lokale innslag i a-stallen forsøker også Helland og Åsen seg også som «trønderske sportsdirektører».

Vi er også innom vennskapet duoen i mellom, som del av en kompisgjeng hvor konkurranser er viktig. Åsen forteller blant annet om et brutalt tap i FIFA for noen år tilbake, med en like brutal straff iscenesatt av Petter Northug.

Og hvordan fungerte RBK-garderoben i den turbulente 2018-høsten, sånn egentlig? Helland åpner opp om temaet.

Vi prater for øvrig om fot-terapi (!) rettssak og draktnummer - hvor vi kan røpe at noen sikler litt etter et attraktivt, ledig draktnummer -uten å helt ville innrømme det.

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke her, eller på bildet øverst i saken.

Rasmus&Saga finner du også i Spotify og Itunes.