Mer Solskjær-jubel – enkel seier i hjemmedebuten

Saken oppdateres.

Manchester United - Huddersfield 3–1

Ole Gunnar Solskjær ble ønsket velkommen med et jubelbrøl da han entret Old Trafford for første gang som Manchester United-manager.

Og jubelen fortsatte også etter at den nye manageren kunne gå ut på matta etter sin første seier på hjemmebane. Med 3–1-seier mot Huddersfield har Solskjær tatt to seire av to mulige, og laget har scoret hele åtte mål.

Og kanskje har han fått fart på stjernen Paul Pogba allerede. Franskmannen scoret to av kampens fire mål.

– Det er en stor dag for Uniteds supportere. Det har vært et mørke over dem som er i ferd med å forsvinne. Det Solskjær leverer i nåtid er det United-fansen trenger. Offensiv fotball, seire og mange mål, sa TV 2s Øyvind Alsaker etter kampen.

Etter kampen var Solskjær selv fornøyd, selv om han gjerne skulle gitt fansen en enda bedre fotballkamp.

– Det var en emosjonell dag. Fansen var fantastisk. Vi drømte om å levere en bedre kamp, men vi gjorde nok. Vi scoret tre fine mål, og med flere angrepsspillere ute er vi fornøyd med det, sa Solskjær til tv-reporteren etter kampen.

Han var spesielt fornøyd med at superstjernen Pogba leverte to pene mål.

– Han har ferdighetene til å score mål. Jeg var veldig fornøyd med han i dag. Han er den samme som før, han elsker å spille fotball og han smiler. Det har vært fint å jobbe med han igjen denne uka, sa Solskjær, som trente franskmannen da han ledet United-reservene i 2008.

Matic sendte Solskjær til himmels

I debuten mot Cardiff tok det ikke mange minuttene før det første målet under Solskjær kom, men mot Huddersfield var det hjemmelaget som fikk den første farlige sjansen. Etter 11 minutter var det bare en tung ryggsekk på ryggen til Kongolo som reddet United fra å slippe inn mål da han skjøt fra seks meter.

Men etter en liten halvtime kunne hjemmefansen juble. Svenske Lindelöf stusset ballen videre fra en corner, men keeper reddet. Returen havnet i beina til Nemanja Matic, som scoret på åpent mål. Etter scoringsjubelen stilnet på Old Trafford runget Solskjær-sangen på tribunene.

United presset hardt til pause, men klarte ikke å score flere mål i den første omgangen. Likevel kunne en fornøyd Solskjær smile og signere en autograf på vei til garderoben.

Store sjanser

Tabelljumboen Huddersfield åpnet sterkest og viste vilje i starten av den andre omgangen. Flere ganger var de farlig frempå, men avslørte store svakheter i avslutningsøyeblikkene.

Men i det 60. minuttet var det svært, svært nære. På en innøvet cornervariant klarte Depoitre å fyre av et skudd fra ti meter, men en David de Gea i full strekk klarte på mesterlig vis å slå ballen unna.

Doblet ledelsen

Paul Pogba har vært en omdiskutert figur i United under Mourinho. Men i det 65. minuttet gjorde han alt riktig da han fikk ballen på 16 meter fra Ander Herrera. Han klinte til, og ballen gikk inn helt nede ved stanga, og ledelsen til hjemmelaget ble doblet.

– Ellevilt vakkert, sa Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Og samme Pogba knuste alt håp for Huddersfield. Franskmannen fikk ballen på rundt 25 meter, klinte til, og for andre gang på et kvarter havnet ballen inne ved stolperoten. Ikke uttagbart for keeperen, men Manchester-laget kunne likevel juble for 3–0.

To minutter før slutt fikk Huddersfield et trøstemål, og fastsatte sluttresultatet til 3–1.

Holder femteplassen

Med lagets andre seier på rad ligger Manchester United nå på sjetteplass, fem poeng bak Arsenal som har en kamp mindre spilt.

Liverpool leder ligaen med seks poeng, og vant 4–0 mot Newcastle i sin kamp på Boxing Day. De kunne også juble for at Leicester vant 2–1 mot Manchester City. City mistet andreplassen til Tottenham, som knuste Bournemouth hele 5–0.

Burnley gikk på et stortap mot Everton, som vant kampen 5–1. Crystal Palace spilte 0–0 mot Cardiff. Tidligere i dag spilte Fulham og Wolverhampton 1–1.